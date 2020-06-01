Yargıtay müzakerelere bugün başlıyor... Duruşmalar ne zaman başlayacak?
Yargıtay'da müzakereler bugün başladı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların ne zaman başlayacağını açıkladı.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi. Başkan Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.
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