Yargıtay müzakerelere bugün başlıyor... Duruşmalar ne zaman başlayacak?

Yargıtay'da müzakereler bugün başladı. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların ne zaman başlayacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:55
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi. Başkan Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.


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