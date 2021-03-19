Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü
Yarın günlerden Cumartesi. Cumhuriyet Cumartesi, her cumartesi olduğu gibi yarın da gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. "Her gün bir ekmek, bir Cumhuriyet..."
Zülfü Livaneli, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu...
Pir Sultan Abdal neden asıldı? O kadar şair neden idam edildi? Niye dünyanın her yerinde, her rejiminde bu kadar yazar kıyımı yapıldı? İktidarlar, yazarların kendi istedikleri gibi yazmasını istiyor.
Hayatımızı sesiyle güzelleştiren Melike Şahin, yeni albümü 'Merhem'i anlattı: "Herkesin yarası, acısı kendi içinde saklı kutularda durur, onlarla nasıl yaşıyoruz, ilacımız nerede?"...
'Son Yaz' dizisinin Naz'ı Yasemin Yazıcı, 10 Soruda'nın konuğu oldu: İçim kıpır kıpır...
Taylan Kümeli yazdı: Ketojenik diyet tehlikeli mi?
Fatih Türkmenoğlu Side'ye gitti, gezdi, yedi, içti, yazdı...
Psikoloji, astroloji, ajanda, tiyatro, sinema, dizi, İş'te mola, bu senin hakkın ve daha fazlası için Cumhuriyet Cumartesi okuyun...
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