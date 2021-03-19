Yarın Cumhuriyet Cumartesi günü

19 Mart 2021 Cuma, 10:36

Zülfü Livaneli, Cumhuriyet Cumartesi'ye konuştu...

Pir Sultan Abdal neden asıldı? O kadar şair neden idam edildi? Niye dünyanın her yerinde, her rejiminde bu kadar yazar kıyımı yapıldı? İktidarlar, yazarların kendi istedikleri gibi yazmasını istiyor.

Hayatımızı sesiyle güzelleştiren Melike Şahin, yeni albümü 'Merhem'i anlattı: "Herkesin yarası, acısı kendi içinde saklı kutularda durur, onlarla nasıl yaşıyoruz, ilacımız nerede?"...

'Son Yaz' dizisinin Naz'ı Yasemin Yazıcı, 10 Soruda'nın konuğu oldu: İçim kıpır kıpır...

Taylan Kümeli yazdı: Ketojenik diyet tehlikeli mi?

Fatih Türkmenoğlu Side'ye gitti, gezdi, yedi, içti, yazdı...

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