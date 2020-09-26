Yarın Cumhuriyet Pazar okunur

26 Eylül 2020 Cumartesi, 11:17

Her hafta birbirinden zengin içerikleriyle siz okuyucularına hayatın her alanından farklı renkler sunan Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu. Sen Çal Kapımı ile televizyon kariyerindeki başarılı çizgisine yeni bir halka daha ekleyen Neslihan Yeldan, kişisel hikâyesinin satır başlarını Deniz Ülkütekin'e anlattı.

Bağımsız medyanın etkili isimlerinden Ünsal Ünlü: Korkunun ecele faydası yok!

Murat Beşer'den, 19 yıl önce aramızdan ayrılan müzik duayeni Fikret Kızılok'un hikâyesi.

Elçin Poyrazlar, Özge Mumcu Aybars, Ülker İnce, Mustafa Kemal Erdemol ve Enver Aysever yazdı.

Figen Atalay'dan çevrim içi eğitim için 10 ipucu.

Hazal Ocak, nesli tükenme tehdidi yaşayan orfozun hüzünlü hikayesini belgeleyen Mert Gökalp ile konuştu.

Tayfun İşbilen: Macron neden Ajoccio'yu seçti

Nazım Serin: Sonbahar depresyonu.

Merve Saatçi: Sonbaharda beslenmeyi yazdı. 'Fazla yemek düşük bağışıklık demek...'

Deniz Yavaşoğulları'ndan Pati Günlükleri: Can dostunuzu bagaja vermeyin!

Kemal Urgenç'ten Otobüstekiler...

Emrah Kolukısa'dan haftalık sanat ajandası...