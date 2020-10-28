YARIN günlerden Cumhuriyet!

28 Ekim 2020 Çarşamba, 00:37

MERHABA





Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının; 29 Ekim 1923’te, çağdaş, laik, demokratik Türkiye hedefiyle ilan ettiği, egemenliği halka veren, bağımsızlık mücadelesi veren tüm uluslara örnek olmuş ve cesaretlendirmiş Cumhuriyetin 97. yaşını kutladığımız YARIN, 29 Ekim’e özel bir Kitap Eki’yle karşınızdayız.





1602’inci bu sayımızın kapağında üç inceleme yer alıyor:

İlki; Osman Selim Kocahanoğlu’nun kaleme aldığı, erken Cumhuriyete ait kitaplar, çalışmalar ve hatıralara ilişkin bir değerlendirme.

İkincisi; Alev Coşkun’un kaleme aldığı, Millî Mücadele ve Atatürk hakkında yazılan, klasikleşmiş, kaynak niteliğinde kitaplardan oluşan bir okuma rehberi.

Üçüncüsü de; Barış Doster’den, Seha L. Meray ile Osman Olcay’ın yazdıkları Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş Belgeleri: Sevr Antlaşması - Mondros Bırakışması - İlgili Belgeler kitabı üzerine bir inceleme.

Üçüncü sayfamızda bu hafta, “Karanlıktan çıkmak ‘Cumhuriyet’le...” başlıklı yazısıyla yazarımız M. Sadık Aslankara sizlerle buluşuyor.

Yazarımız Feridun Andaç, F. Scott Fitzgerald’ın yaşamıyla koşut yapıtlarını değerlendiriyor.

Filiz Gülmez, Gülseren Engin’in Smyrna üçlemesinin son halkası, İstanbul’un işgalini, TBMM’nin kuruluşunu ve Kurtuluş Savaşı’nı, pek çok isimsiz kahramanın hikâyeleriyle işlediği Smyrna’nın Yazgısı isimli romanını değerlendiriyor.

Gamze Akdemir, İsmail Küçükkaya ile yeni kitabı ‘Fikri Hür Vicdanı Hür’ üzerine konuşuyor.

Ulviye Alpay, Hikmet Altınkaynak ile, tüm çocukları Cumhuriyet devrimlerini keşfe davet ettiği çocuk kitabı Atatürk Devrimleri’ne Yolculuk kitabı üzerine söyleşiyor.

Yunus Emre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaleme aldığı Özgür ve Adil Bir Türkiye için Yürüyüş - Seçme Yazılar ve Konuşmalar’ı inceliyor.

Hikmet Çiçek, Sabahattin Önkibar’ın Rehin isimli kitabını değerlendiriyor.

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, tüm yurttaşlarımızın Cumhuriyet Bayramını yürekten kutluyoruz.

Ne mutlu Türküm diyene!