Bugün günlerden Cumhuriyet Cumartesi

12 Mart 2021 Cuma, 12:57

Son Yaz dizisinde mafya babasının pek sevilmeyen oğlu Soner'i canlandıran Halil Babür, oyunculuğun aklına nasıl düştüğünü Cumhuriyet Cumartesi'ye anlattı:

Sevilmek istiyordum küçükken. Şiir okurdum okulda, atletizm takımındaydım, şarkı söylüyordum, mahallede arabaların plakalarını okuduğum bir TV programım vardı. Sonra lisede edebiyat öğretmenim sayesinde Beckett ve Ionesco'yla tanıştım. Onları yanlış anladım, böyle oldu.

Gerçekten bildiğin tanıdığın birine hayran olmazsın. Bir illüzyon hayranlık. Pek aram yok. Özdeşlik kurduğum insanlar var ama. Sıkıntıda olanları, sıkıntısıyla tanışmış olanları, sıkıntısını yanına almış olanları seviyorum. Sıkıntısını güzelleyenler ise sahtedir.

Erdal Atabek, gündüz programlarının psikososyal incelemesini yaptı:

"Bu ülkenin sosyologları, psikologları, tıp doktorları, eğitimcileri, politikacıları bu programları incelemelidir. Bu çaresiz insanların, neden buralarda çare aradıklarını, köyden, kasabadan gelip kentleşemeyen bu insanların evlerinde neler yaşadıklarını incelemelidir."

Elif Aktuğ'un kaleminden:

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