YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap Dergi, 1585’inci sayısıyla YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte… Bu sayımızın kapağını yirmi yedi yıl önce Sıvas’ta otuz yedi aydın insanın diri diri yakıldığı Madımak Oteli katliamında aramızdan ayrılan değerli edebiyat eleştirmeni Asım Bezirci’ye ayırdık.
Kitap Dergi, 1585’inci sayısıyla YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…
- “Bu sayımızın kapağını
yirmi yedi yıl önce Sıvas’ta otuz yedi aydın insanın diri diri yakıldığı
Madımak Oteli katliamında aramızdan ayrılan değerli edebiyat eleştirmeni Asım
Bezirci’ye ayırdık.
Nurullah
Ataç’ın öznel eleştiri anlayışına karşın nesnel eleştiriyi savunarak edebiyat
dünyasına adım atmıştı Asım Bezirci. Sosyalist dünya görüşünün kararlı bir
savunucusuydu.
Zaman
zaman tutuculuğa varan siyasal tavrına karşın edebiyatın kendine özgü dil ve
dünyasının da farkındaydı. Edip Cansever üstüne daha 1961’de ilk inceleme
kitabını yayımlamış olması bile onun ne denli uzgörüşlü olduğunu gösteren bir
örnektir.
Hayatını
bir fabrikanın muhasebecisi olarak kazanması, emekli olana dek, her akşam işten
gelip saat 19’dan 23’e dek zamanını edebiyat okumaya ve yazmaya vermesi, ortaya
koyduğu çok sayıda yapıt, onun ne denli güçlü bir kişilik olduğunun da
kanıtıdır.
Asım
Bezirci’nin büyük emek verdiği bir alan da Nâzım Hikmet, Orhan Veli gibi önemli
ozanlarımızın toplu yapıtlarının yayımlanmasına sunduğu katkıdır.
1975-80
arası Cem Yayınevi tarafından ilk kez sekiz cilt olarak yayımlanan Nâzım
Hikmet’in Tüm Şiirleri dizisinde şiirlere yakın bir hacimde Asım Bezirci’nin
notları yer tutar.
1987-90
arası Adam Yayınevi’ndeki yirmi yedi ciltlik Toplu Eserleri de yine Asım Bezirci’nin
önemli katkılarıyla yayımlandı. Bugün Yapı Kredi Yayınlarınca basımı sürdürülen
aynı dizidir.
Sıvas’ta
2 Temmuz 1993 günü insanları diri diri yakanlar, nerdesiniz? Rahatınız,
keyfiniz yerinde mi? Arada bir o gün göğe yükselen insan çığlıkları kulaklarınızı
çınlatıyor mu!” Turgay Fişekçi
-
27 yıl önceki dehşetengiz Sıvas Katliamı’nı, tarihimize kara leke olarak
bırakan gözü dönmüş linçseverlerin ardındakiler kimlerdi? Onlar daha tehlikeli!
Adalet’in varlık alanının tartışılmasının yanı sıra klasik deyimle ‘adalet
duygusu’ var mı yok mu diye soruyoruz, hep! Asım Bezirci, Sıvas’ta 27 yıl önce yakılan
37 aydından biri olan Asım Bezirci’yi yaşamı ve yapıtlarıyla mercek altına aldı.
-
Cevat Çapan, Şiir Atlası’nda bu hafta Fin Halk Destanı Kalevala’yla
buluşturuyor okurları.
-
Oğuz Demiralp, Okuyaz adlı köşesinde; geçen yıl yaşama veda eden usta
eleştirmen Harold Bloom’u ve yapıtları çerçevesinde insanın birey hali ve iç
insanı yazdı.
-
“Edebiyatta “karşı” yakaların çekim etkisi hep olmuştur, vapurla ulaşılan karşı
yakalar da iz bırakmıştır.” Tahir Abacı, Kitaplı Kahvehane’de edebiyatta ‘karşı’
yakayı değerlendirdi.
-
Türk Edebiyatı’nın ilk göz ağrısı, yabancı kenti Paris olduğunu söylenebilir
mi? Feridun Andaç, kitapların ve yazarların da ötesinde bir Paris yolculuğu
sunuyor okurlara. Bir dil - zaman çağı yaratarak kentin kalbine yolculuğa
çıkarıyor okurunu. Halil Gökhan’ın söyleşisi…
-
İki ayrı insan, iki ayrı kent… Birbirlerini yıllardır görmeyen, birbirlerinden
haber alamayan iki kardeşin iki ayrı öyküsü anlatılan, yan öykücüklerle
desteklenmiş. Biri Roma’da öteki İstanbul’da… Ferzan Özpetek’in yeni romanı Bir
Nefes Gibi raflarda. Korkut Akın’ın yazısı…
-
Deniz Burak Bayrak, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Patrick Modiano’nun En Uzağında
Unutuşun adlı romanını inceledi.
-
Taş - Kâğıt - Makas’ta bu hafta Simlâ Sunay; “sosyal hayat sadece insanlardan
ibaret değildir”i düşüncesindeki, işletme kökenli sosyolog, akademisyen, yazar
Sezai Ozan Zeybek’in Kırmızı’nın Mirası, Kim Kurtarsın Bu Ayıyı ve Sihirli İnci
adlı masallarının izinde, çocuk
edebiyatında hayvan temsilleri, insanbiçimcilik ve masal ilişkisini
tartışmaya açıyor.
-
İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde bir düşün trafiği daha sizleri
bekliyor.
-
Vitrindekiler köşemiz farklı alanlardan okuma önerileriyle karşınızda.
Kitap Dergi, 1585’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…
Unutmayın her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur.
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