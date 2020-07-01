YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 01:52

Kitap Dergi, 1585’inci sayısıyla YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

- “Bu sayımızın kapağını yirmi yedi yıl önce Sıvas’ta otuz yedi aydın insanın diri diri yakıldığı Madımak Oteli katliamında aramızdan ayrılan değerli edebiyat eleştirmeni Asım Bezirci’ye ayırdık.



Nurullah Ataç’ın öznel eleştiri anlayışına karşın nesnel eleştiriyi savunarak edebiyat dünyasına adım atmıştı Asım Bezirci. Sosyalist dünya görüşünün kararlı bir savunucusuydu.

Zaman zaman tutuculuğa varan siyasal tavrına karşın edebiyatın kendine özgü dil ve dünyasının da farkındaydı. Edip Cansever üstüne daha 1961’de ilk inceleme kitabını yayımlamış olması bile onun ne denli uzgörüşlü olduğunu gösteren bir örnektir.

Hayatını bir fabrikanın muhasebecisi olarak kazanması, emekli olana dek, her akşam işten gelip saat 19’dan 23’e dek zamanını edebiyat okumaya ve yazmaya vermesi, ortaya koyduğu çok sayıda yapıt, onun ne denli güçlü bir kişilik olduğunun da kanıtıdır.

Asım Bezirci’nin büyük emek verdiği bir alan da Nâzım Hikmet, Orhan Veli gibi önemli ozanlarımızın toplu yapıtlarının yayımlanmasına sunduğu katkıdır.

1975-80 arası Cem Yayınevi tarafından ilk kez sekiz cilt olarak yayımlanan Nâzım Hikmet’in Tüm Şiirleri dizisinde şiirlere yakın bir hacimde Asım Bezirci’nin notları yer tutar.

1987-90 arası Adam Yayınevi’ndeki yirmi yedi ciltlik Toplu Eserleri de yine Asım Bezirci’nin önemli katkılarıyla yayımlandı. Bugün Yapı Kredi Yayınlarınca basımı sürdürülen aynı dizidir.

Sıvas’ta 2 Temmuz 1993 günü insanları diri diri yakanlar, nerdesiniz? Rahatınız, keyfiniz yerinde mi? Arada bir o gün göğe yükselen insan çığlıkları kulaklarınızı çınlatıyor mu!” Turgay Fişekçi

- 27 yıl önceki dehşetengiz Sıvas Katliamı’nı, tarihimize kara leke olarak bırakan gözü dönmüş linçseverlerin ardındakiler kimlerdi? Onlar daha tehlikeli! Adalet’in varlık alanının tartışılmasının yanı sıra klasik deyimle ‘adalet duygusu’ var mı yok mu diye soruyoruz, hep! Asım Bezirci, Sıvas’ta 27 yıl önce yakılan 37 aydından biri olan Asım Bezirci’yi yaşamı ve yapıtlarıyla mercek altına aldı.



- Cevat Çapan, Şiir Atlası’nda bu hafta Fin Halk Destanı Kalevala’yla buluşturuyor okurları.



- Oğuz Demiralp, Okuyaz adlı köşesinde; geçen yıl yaşama veda eden usta eleştirmen Harold Bloom’u ve yapıtları çerçevesinde insanın birey hali ve iç insanı yazdı.



- “Edebiyatta “karşı” yakaların çekim etkisi hep olmuştur, vapurla ulaşılan karşı yakalar da iz bırakmıştır.” Tahir Abacı, Kitaplı Kahvehane’de edebiyatta ‘karşı’ yakayı değerlendirdi.



- Türk Edebiyatı’nın ilk göz ağrısı, yabancı kenti Paris olduğunu söylenebilir mi? Feridun Andaç, kitapların ve yazarların da ötesinde bir Paris yolculuğu sunuyor okurlara. Bir dil - zaman çağı yaratarak kentin kalbine yolculuğa çıkarıyor okurunu. Halil Gökhan’ın söyleşisi…



- İki ayrı insan, iki ayrı kent… Birbirlerini yıllardır görmeyen, birbirlerinden haber alamayan iki kardeşin iki ayrı öyküsü anlatılan, yan öykücüklerle desteklenmiş. Biri Roma’da öteki İstanbul’da… Ferzan Özpetek’in yeni romanı Bir Nefes Gibi raflarda. Korkut Akın’ın yazısı…



- Deniz Burak Bayrak, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Patrick Modiano’nun En Uzağında Unutuşun adlı romanını inceledi.



- Taş - Kâğıt - Makas’ta bu hafta Simlâ Sunay; “sosyal hayat sadece insanlardan ibaret değildir”i düşüncesindeki, işletme kökenli sosyolog, akademisyen, yazar Sezai Ozan Zeybek’in Kırmızı’nın Mirası, Kim Kurtarsın Bu Ayıyı ve Sihirli İnci adlı masallarının izinde, çocuk edebiyatında hayvan temsilleri, insanbiçimcilik ve masal ilişkisini tartışmaya açıyor.



- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde bir düşün trafiği daha sizleri bekliyor.



- Vitrindekiler köşemiz farklı alanlardan okuma önerileriyle karşınızda.







Kitap Dergi, 1585’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

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