YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

04 Ağustos 2020 Salı, 23:58





- Kitap Dergi, 1590’ıncı sayısıyla YARIN gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

Bu sayımızın kapağında 20. yüzyılın en büyük şiir verimlerinden birinin sahibi, 1971 Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanan Pablo Neruda yer alıyor.

Neruda’nın şiirleri 1950’lerden buyana dilimize çevriliyor. En büyük yapıtı sayılan Canto General’den de kimi parçalar daha önce çevrilmişti ama bütünü ilk kez yayımlanıyor.

Canto General, çağımızda belki yalnızca Nâzım Hikmet’in Memleketimden İnsan Manzaraları ile kıyaslanabilecek büyük bir epik destan. Ne rastlantı ki her iki destan da 1938 yılında yazılmaya başlanmış, her ikisinin de yazımı 1950’ye dek sürmüş.

Kabaca söylersek, Amerika kıtasının Avrupalılarca keşfinden buyana tarihini anlatan bu destan Amerika’nın doğasının ve insanlarının derin katmanlarını araştırır.

Epik, lirik, tarihsel ve kişisel pek çok unsurun karışımıdır. Bir yandan sömürgeciliğin getirdiği savaşların ve acıların tarihi öte yandan şairin yaşamı, kişiliği, insan ve ülke sevgisi yansır.

Şiirlerde halkın güzellikleri, kadınların büyüsü, insanların çalışkanlık ve zekâsı güçlü bir biçimde duyumsanır. Okura İnka, Aztek, Maya gibi büyük yerli uygarlıklarının beşiği olan Amerika’nın büyüklüğü keşfettirilir. Amerika’nın ağaçları, çiçekleri, volkanları, ırmakları şiire dökülür. Tarih ve toplum bilinci bunu gerektirmektedir.

“Halkım ben parmakla sayılmayan

Sesimde pırıl pırıl bir güç var

Karanlıkta boy atmaya

Sessizliği aşmaya yarayan”

Aytekin Karaçoban’ın yazısı…

- Oğuz Demiralp, Okuyaz adlı köşesinde, başat yapıtlar üzerinden Rönesans ve Osmanlı dünyasının, Rönesans döneminde Osmanlının Batıyla ilişkilerinin izini sürdü.

- Mustafa Balbay’ın, Küre-selleşme - Türkiye’ye ve Dünyaya Genel Bakış adlı yeni incelemesi yayımlandı. Balbay’ın dünyanın ve Türkiye’nin 2020’deki görünümünü tarihsel derinlik içinde kaleme aldığı kitabında; tarihteki salgınlar ile Kovid-19 salgınının sonuçları ışığında küreselleşmenin analizi ve çıkış yollarını konu ediliyor. Ayrıca, Türkiye’nin sorunlarını çözecek bir iktidar seçeneği olarak CHP’nin siyasi tarihi inceleniyor. Aydın, yazar ve siyasetçilerin bu kitaba özel kaleme aldıkları yazılar da önemli bir katkı.

Gamze Akdemir’in söyleşisi…

- Elif Akpolat, ilk romanı Issızlığın Ötesi’nde günümüz toplumuna çağlar öncesine uzanan tarihsel ve toplumsal açılımlarla bakmayı deniyor. Yüzyıllar boyu yaşanan kırılmaların insanları savurduğu olaylar içinde toplumumuzu ve insanımızı anlama ve anlatma çabası öne çıkıyor.

Turgay Fişekçi’nin yazısı…

- Feridun Andaç, Okuma Penceresi adlı köşesinde, Bir ‘yitik kuşak’ anlatıcısı olarak sürekli ‘kaybedenler’in öyküsünü anlattığını imlediği Ernest Hemingway’in yaşamı ve yapıtlarını mercek altına aldı.

- Kitaplar Adası adlı köşesinde, “Yalnızken aynada kendisine bakan yazar, ötekiyle de bir aradadır. İçindeki yazarı, hem kendisi hem ötekisi olarak iki kişi halinde taşır o. Bu tuhaf tutum anlatılara da konu olur kimi zaman. Ama bu işe soyunmak yerine yazarlık yapan kalır sonunda geriye” diyen M. Sadık Aslankara; Fatih Balkış, Dag Solstad ve B.Nihan Eren’in yapıtlarını değerlendirdi.

- Çocuk yayıncılığının önemli örneklerinin değerlendirildiği Taş - Kâğıt - Makas’ta bu hafta, Hafize Çınar Güner, Daisy Hirst’in; ‘Alfons, Bu Yaptığın Hiç Doğru Değil!’, ‘Hiç Sevmiyorum Artık!’ ve ‘Alfons, Tavana Çamur Sıçramış!’ (Nesin Yayınevi) adlı kitaplarını inceledi.

- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde yepyeni bir düşün pratiği sizleri bekliyor.

- Cumhuriyet Kitap, Instagram’da!

Cumhuriyet Gazetemiz’in otuz yıla varan köklü dergisi Cumhuriyet Kitap, okurlarına 1 Haziran’dan itibaren Instagram’dan da merhaba diyor.

Cumhuriyet Kitap, yayın dünyasının nabzını tutan yetkin haber, değerlendirme, yazı ve röportajların adresi olmaya Instagram’da da devam ediyor.

Tüm okurlarımızı https://cumhuriyet.com.tr/kitap adresli sitemizle koşut olarak yayınını sürdüren instagram.com/cumkitap adresli Instagram sosyal medya ortamında da buluşmaya çağırıyoruz.

Cumhuriyet Kitap’ı izlemeye devam edin!

Kitap Dergi, 1590’ıncı sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

Unutmayın her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur.