YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 00:02

- 1591'inci sayımızın kapağında şiirleriyle Filistin sorunuyla özdeşleşmiş, Filistin halkının dünyada yankılanan sesi olmuş, Filistin ulusal marşının sözlerinin yazarı, büyük bir dünya şairi Mahmud Derviş’i konuk ediyoruz.



Bir direnişçinin onurunu ve örnek bir alçakgönüllülüğü kişiliğinde birleştiren Mahmud Derviş, 2003 yılının sonbaharında kendisine değer görülen Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’nü almak için ülkemize gelmiş, aydınlarımız ve okurlarla buluşmuştu.

Bu ziyareti sırasında Selahattin Yıldırım’ın kendisiyle üç gün üç gece boyunca yaptığı yaşamı ve sanatına ayna tutan kırk sayfalık bir söyleşi Sözcükler dergisinin Mart-Nisan 2012 tarihli 36. sayısında yayımlanmıştı.

Mahmud Derviş, son dönem yapıtlarından Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi’nin (Everest Yayınları) dilimizde yayımlanmasıyla yeniden gündemde.

Marcia Lynx Qualey kitabın çevirmeni Mehmet Hakkı Suçin ile Mahmud Derviş ve şiirini konuştu.

- Şiir Atlası’nı bu hafta yaz şiirlerine ayıran Cevat Çapan; Guillaume Apollinaire, Albert Samain, Arthur Rimbaud, Théophile Gautier’in şiirlerinden yetkin bir seçmeyle buluşturuyor okurları.



- Oğuz Demiralp, Ataç’ın eleştiri dünyasının bilinmeyen bir alanı olan tiyatro yazılarını değerlendirdi.



- Tahir Abacı, sanatımızın üç büyük ismi, Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Yılmaz Güney’in çıkış yeri olan Çukurova’yı inceledi.



- Nedret Öztokat Kılıçeri, edebiyatta öksüz ve yetimliğin getirip götürdüklerine Fransız edebiyatından örneklerle değiniyor.

- Nurdan Arca yeni yayımlanan Muazzez İlmiye Çığ kitabı Cumhuriyet Mucizesi (Sia Kitap) üstüne Gamze Akdemir’in sorularını yanıtladı.

- Göksun N. Çakır; Sibel Öz ile Oyuncu - Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit (İletişim Yayınları) ve Yokuş Yukarı İstanbul (Nota Bene Yayınları) adlı kitapları üzerine söyleşti.



- Elçin Poyrazlar; Max Aub’un 1957’de Meksika’da yayımlanan Örnek Suçlar’ını (Kırmızı Kedi Yayınevi) mercek altına aldı.



- Likya Bademci; Ege Soley’in hız çağına karşı duran bir anlayışla insanın iç dünyasını öne çıkardığı, kendi sesini duymak isteyenlere yeni yollar açan Yakın (Doğan Novus) adlı kitabını inceledi.



- Hilal Gürsu; Lauren Child’ın Clarice Bean Serisi’ni (Redhouse Kidz Yayınları) değerlendirdi.



- Ayşe Bahar; Haluk Şahin’in, bir Kuzey Ege adasında yaşanabileceklerden yola çıkarak, COVID-19 salgını sırasında yaşamlarımızın nasıl değiştiğini anlattığı yeni romanı Güzel Mavrella (Bozcaada Mendirek Yayınları) romanını değerlendirdi.



- Burçak Gönül, yakın tarihimizin ışığında ailesinin üç kuşağının eksenini oluşturduğu romanı Aysel’de (h20 Kitap), kadınları ele alıyor ve kararlılıkları, dik duruşları ile yaşananları anlatıyor. Korkut Akın’ın yazısı...



- Dünyadan köşemizde bu hafta Fransa’nın güneyindeki küçük Sète kentine götürüyoruz okurlarımızı. Aytekin Karaçoban, 22. Uluslararası Sète Şiir Şenliği’ni kaleme aldı.



- İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemizde sizleri yeni bir düşün trafiği daha bekliyor.



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