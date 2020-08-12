YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!
Kitap Dergi, 1591’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte… Bu sayımızın kapağında şiirleriyle Filistin sorunuyla özdeşleşmiş, Filistin halkının dünyada yankılanan sesi olmuş, Filistin ulusal marşının sözlerinin yazarı, büyük bir dünya şairi Mahmud Derviş’i konuk ediyoruz.
- 1591'inci sayımızın kapağında
şiirleriyle Filistin sorunuyla özdeşleşmiş, Filistin halkının dünyada
yankılanan sesi olmuş, Filistin ulusal marşının sözlerinin yazarı, büyük bir
dünya şairi Mahmud Derviş’i konuk ediyoruz.
Bir direnişçinin onurunu ve
örnek bir alçakgönüllülüğü kişiliğinde birleştiren Mahmud Derviş, 2003 yılının
sonbaharında kendisine değer görülen Uluslararası Nâzım Hikmet Şiir Ödülü’nü
almak için ülkemize gelmiş, aydınlarımız ve okurlarla buluşmuştu.
Bu ziyareti sırasında
Selahattin Yıldırım’ın kendisiyle üç gün üç gece boyunca yaptığı yaşamı ve
sanatına ayna tutan kırk sayfalık bir söyleşi Sözcükler dergisinin Mart-Nisan
2012 tarihli 36. sayısında yayımlanmıştı.
Mahmud Derviş, son dönem
yapıtlarından Badem Çiçeği Gibi yahut Daha Ötesi’nin (Everest Yayınları) dilimizde
yayımlanmasıyla yeniden gündemde.
Marcia Lynx Qualey kitabın
çevirmeni Mehmet Hakkı Suçin ile Mahmud Derviş ve şiirini konuştu.
- Şiir Atlası’nı bu hafta yaz
şiirlerine ayıran Cevat Çapan; Guillaume Apollinaire, Albert Samain, Arthur
Rimbaud, Théophile Gautier’in şiirlerinden yetkin bir seçmeyle buluşturuyor
okurları.
- Oğuz Demiralp, Ataç’ın
eleştiri dünyasının bilinmeyen bir alanı olan tiyatro yazılarını değerlendirdi.
- Tahir Abacı, sanatımızın üç
büyük ismi, Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Yılmaz Güney’in çıkış yeri olan
Çukurova’yı inceledi.
- Nedret Öztokat Kılıçeri, edebiyatta öksüz ve yetimliğin getirip götürdüklerine Fransız edebiyatından örneklerle değiniyor.
- Nurdan Arca yeni yayımlanan
Muazzez İlmiye Çığ kitabı Cumhuriyet Mucizesi (Sia Kitap) üstüne Gamze
Akdemir’in sorularını yanıtladı.
- Göksun N. Çakır; Sibel Öz
ile Oyuncu - Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit (İletişim
Yayınları) ve Yokuş Yukarı İstanbul (Nota Bene Yayınları) adlı kitapları
üzerine söyleşti.
- Elçin Poyrazlar; Max Aub’un
1957’de Meksika’da yayımlanan Örnek Suçlar’ını (Kırmızı Kedi Yayınevi) mercek
altına aldı.
- Likya Bademci; Ege Soley’in hız
çağına karşı duran bir anlayışla insanın iç dünyasını öne çıkardığı, kendi sesini
duymak isteyenlere yeni yollar açan Yakın (Doğan Novus) adlı kitabını inceledi.
- Hilal Gürsu; Lauren Child’ın
Clarice Bean Serisi’ni (Redhouse Kidz Yayınları) değerlendirdi.
- Ayşe Bahar; Haluk Şahin’in,
bir Kuzey Ege adasında yaşanabileceklerden yola çıkarak, COVID-19 salgını
sırasında yaşamlarımızın nasıl değiştiğini anlattığı yeni romanı Güzel Mavrella
(Bozcaada Mendirek Yayınları) romanını değerlendirdi.
- Burçak Gönül, yakın
tarihimizin ışığında ailesinin üç kuşağının eksenini oluşturduğu romanı Aysel’de
(h20 Kitap), kadınları ele alıyor ve kararlılıkları, dik duruşları ile
yaşananları anlatıyor. Korkut Akın’ın yazısı...
- Dünyadan köşemizde bu hafta Fransa’nın
güneyindeki küçük Sète kentine götürüyoruz okurlarımızı. Aytekin Karaçoban, 22.
Uluslararası Sète Şiir Şenliği’ni kaleme aldı.
- İlker Mumcuoğlu’nun
hazırladığı Bulmaca köşemizde sizleri yeni bir düşün trafiği daha bekliyor.
Kitap Dergi, 1591’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…
Unutmayın her Perşembe,
Cumhuriyet Kitap okunur!
Video Haberler
- 3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı kamerada
- Ağaca asılı bulunan Dilan'ın annesi: Babası öldürdü
- Babasına ait marketleri silah zoruyla soydu, tutuklandı
- Dev hortum tatil beldesini böyle yerle bir etti
- Acil servisteki görevlilere saldırdılar: 5 yaralı
- Antalya'da korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var
- Köpeği ezen doktor için istenen ceza belli oldu
- Köpek balığıyla ringe çıktı... İşte o müsabaka
- Ünlü isim koronavirüsün etkisini böyle gösterdi!
- İmamoğlu: Meydanları daha kimlikli hale getiriyoruz