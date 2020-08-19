YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 03:01

Cumhuriyet Kitap Eki’nin YARIN yayınlanacak 1592’inci sayısının kapağında daha yaşadığı yıllarda “efsane” bir yazar olarak anılan Ursula Le Guin, yeni yayımlanan Yazmak Üzerine Sohbetler kitabıyla yer alıyor. Le Guin okurlarını yazarlık mesleğinin çeşitli alanlarında dolaştırırken parlak zekâsı, sorumlu yazar tutumu, ödünsüz kişiliği ile hayranlık uyandırıyor. Le Guin’in kitabını Sacide Alkar değerlendirdi.

Feridun Andaç, Le Guin okumaları için klavuz bir metin hazırladı.

Oğuz Demiralp, şairler arası ilişkiler içinde özel bir yer tutan iki şairin destanlaşan hayatlarını dile getirdi.

Yeni yazarlarımızı izlemede benzersiz bir hüner gösteren Sadık Aslankara bu sayımızda Deniz Gezgin’in YerKuşAğı’nı, Ömer Aslan’ın Güneşi Kötü Evler’ini ve Azeri yazar Maksat Nur’un Çernobil felaketini de içine alan bir kara anlatı örneği olan Şehrin Sahibi’ni tanıttı.

Gamze Akdemir, Tolga Aydoğan ile cesaretleri ve emekleriyle Cumhuriyetimizin seyrini değiştirmiş ama çoğu unutulmuş kahramanlarını bulacağınız ve yaşam öykülerini şaşırarak okuyacağınız Atatürk’ün İzindekiler kitabı üzerine konuştu.

Taş-Kâğıt-Makas’ta Simlâ Sunay; Gamze Sürcan’ın çocuk romanı Rüyalarımın Koyunu , yalnız bir çocuk ile bir hayvanın (koyun) yoldaşlığını anlatırken sihir ile gerçeği, rüyalar ile çocuk kitaplarını birbirine bağlayan Rüyalarımın Koyunu adlı çocuk kitabını mercek altına aldı.

Çocuk edebiyatının yetkin örneklerinin değerlendirildiği Kitapçı bölümümüzün bu haftaki konukları; Daniella Marcotte’nin Annem, Babam ve Ben Okuyoruz ve Guilherme Karsten’in Aaahhh! Adlı kitapları.

Nedret Öztokat Kılıçeri, çağın sorunlarını en uç anlatım olanaklarıyla işlemiş Eugène İonesco’nun Fransa’nın 1950’lerin sonundan altmışların ortalarına uzanan entelektüel ve yazınsal iklimine tanıklık eden Notlar ve Karşı-notlar’ını tanıttı.

Nazmi Ağıl, Shakespeare’in çağdaşı, yirmi dokuz yıllık ömrüne unutulmayacak yapıtlar sığdıran Christopher Marlowe’un Büyük Timurlenk kitabında Timur’a bakışını inceledi.

Veysel Boğatepe, Cazim Gürbüz’ün İttihat ve Terakki’nin İktisadi Türkçülüğü’nden, ekonomik reform ve atılımlarından başlayarak Cumhuriyet dönemine ve oradan da Atatürk ekonomisine uzanan kalkınma planlarını derinlemesine irdelediği kitabı Atatürk Ekonomisi ve Beş Destan Adam’ı değerlendirdi.

Korkut Akın, John Carey’in “sanat bizi daha iyi insan yapar” tezini işleyen Sanat Neye Yarar? kitabını tanıttı.

Hande Avtan, dünya çapında otuzun üzerinde dile çevrilen Blake Crouch’un Sahte Bellek kitabını inceledi.

İlker Mumcuoğlu’nun hazırladığı Bulmaca köşemiz farklı bir düşün trafiğine daha davet ediyor.

Vitrindekiler köşemiz yine okuma listenize yetkin kitap önerileriyle katkıda bulunacak.

Kitap Dergi, 1592’inci sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…