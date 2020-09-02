YARIN günlerden Cumhuriyet Kitap!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 02:56

- YARIN yayımlanacak 1594'ünc sayımızın kapağında son kuşak öykü yazarları arasında özel bir yer tutan Neslihan Önderoğlu var. Yeni yayımlanan Yalnızlık Korkusu günümüz insanının varoluş ve yabancılaşma eksenindeki iç dünyasına ve arayışlarına odaklanan öyküler içeriyor. Önderoğlu’nun öyküleri günümüz insanına bakışı kadar anlatım olanaklarını zenginleştiren yapılarıyla da ilgi çekiyor. Önderoğlu’nun yeni öykülerini Nilüfer Altunkaya inceliyor.

- Oğuz Demiralp 2019 yapımı Sefiller filminden yola çıkıp günümüz Fransız toplumu ve dünyasındaki adaletsiz düzenlere bakıyor.

- Deniz Yılmaz iki büyük yaratıcının, heykelci Rodin ile şair Rilke’nin yollarının kesişmesi ve birbirlerini nasıl etkilediklerinin öyküsünü anlatan Hayatını Değiştirmelisin’i tanıtıyor.

- Feridun Andaç günümüz edebiyat dünyasının önemli bir ismi olan Philippe Soller’i ve yaratı dünyasını inceliyor.

- Sadık Aslankara, Esen Armağan Özakbaş’ın Mimoza, Oğuz Dinç’in Gün İzleri ve Albert Camus’un Yabancı’sının dünyalarından izlenimler aktarıyor.

- Mumusun, Anadolu’nun orta yerinde, Ürgüp’ün, Türklerle Rumların bir arada kardeşçe yaşadığı Bahçeli köyünün unutulmaya yüz tutan eski adı. Halit Ultav’ın; İncik Yusuf ve torunlarının günümüze uzanan yaşam öyküsünü anlattığı aynı adlı romanını Ahmet Güryüz Ketenci inceliyor.

- Mehmet Şerif Uğurlu insanın yeryüzündeki varlığının geçmişini araştıran bir çalışmaya, Caner Kerimoğlu’nun Neandertaller Konuşur muydu?’yu dikkatimize sunuyor.

- Dil sorunlarının içinden çıkılmaz bir kaosa sürüklendiği günümüzde Levend Kılıç, Fotoğraf ve Sayısal Görüntü Terimleri’ni yayımlayarak bu alanın sözcük dağarcığının dökümünü gerçekleştirdi. Kitabı Gülbin Özdamar Akarçay tanıtıyor.

- Raşit Gökçeli’nin 4. Endüstriyel Devrim ve Mimarlık kitabını günlük hayatımızın yakın gelecekte uğrayacağı değişimleri öngörüyor.

- Çocuk sayfamızda Bengisu Gençay’ın Zem Sesini Arıyor’unu Hafize Çınar Güner tanıttı.

- Kitapçı ve Bulmaca köşelerimiz de her hafta olduğu gibi dopdolu.

Kitap Dergi, 1594’üncü sayısıyla YARIN, gazeteniz Cumhuriyet’le birlikte…

İyi okumalar.

Turgay Fişekçi