YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!
Cumhuriyet Kitap Dergi’mizin 1600’üncü sayısıyla YARIN, kitapseverlerin karşısındayız. Bu özel sayımızın kapağında; İtalyan, Napolili ve kadın bir yazar olduğu dışında pek de bir bilgi sahibi olmadığımız, yapıtlarını müstear isimle kaleme alan ve bu gizliliği küresel ününe karşın hala devam ettiren Elena Ferrante yer alıyor. Elçin Poyrazlar, Elena Ferrante’nin yapıtlarını ve yeni romanı Yetişkinlerin Yalan Hayatı’nı inceledi.
1600.
SAYIYLA MERHABA
Cumhuriyet
Kitap Dergi’mizin 1600’üncü sayısıyla YARIN, kitapseverlerin karşısındayız.
- Bu
özel sayımızın kapağında; İtalyan, Napolili ve kadın bir yazar olduğu dışında
pek de bir bilgi sahibi olmadığımız, yapıtlarını müstear isimle kaleme alan ve
bu gizliliği küresel ününe karşın hala devam ettiren Elena Ferrante yer alıyor.
Napoli’nin bir kenar mahallesinde iki kız çocuğunun genç kızlıktan kadınlığa adım atışlarını, okuma aşklarını, eril dünyada ayakta kalma çabalarını, ev içi şiddeti, mutsuz kadınları öykülerine konu ettiği ‘Napoli Romanları’yla sayısız okurun saygısını kazanan Ferrante, son romanı Yetişkinlerin Yalan Hayatı’nda da, okuru Napoli’nin kıvrak, sokak, dil ve bağlarına, ‘kendine saadet yaratmayı beceremeyen annelere’, baba-kız ilişkilerine, cinselliğin keşfine, kırılgan dostluklara taşıyor.
Elçin Poyrazlar, Elena Ferrante’nin yapıtlarını ve yeni
romanını inceledi.
- Bu
hafta üçüncü sayfamızda; sanatsal yapıtlara denemenin yaratıcı anlatımını
egemen kılarak yaklaşılması gerektiğini imlediği, “Bir rüyanın düşündürdükleri”
başlıklı yazısıyla yazarımız Adnan Binyazar yer alıyor.
- Yazarlarımız
M. Sadık Aslankara, “Kıran toplumunda çoban ışığı; tiyatro”; Onur Bilge Kula,
“‘Faust’, nasıl okunabilir?”, Feridun Andaç, “Güney Dal anlatısının
gerçekliği”, Özdemir İnce de, “Çeviri sanatı, Pablo Neruda, Evrensel Şarkı”
başlıklı yazılarıyla sizlerle buluşuyor.
- Gamze
Akdemir, Atilla Dorsay ile yeni incelemesi Dünyaya Açılan Sinemamız ve Yeni Bir
Kuşak - Türk Sineması (2010-2020) üzerine konuştu.
- Ilgaz
Gökırmaklı, Nilüfer Açıkalın’ın yeni öykü kitabı Dimdik Ayakta ve Her An
Tetikte’yi inceledi.
- Hakan
Yılmaz, Şükran Kuyucak Esen’in editörlüğünde hazırlanan Yılmaz Güney Sineması
ve Çukurova Gerçeğinin Estetiği isimli incelemeyi değerlendirdi.
- Günnur
Aksakal Baykan, Nathalie Le Gendre’nin zaman ve bellek kavramlarıyla düelloya
tutuştuğu distopik yapıtı Kutu’yu tanıttı.
Kitap
Dergi, 1600’üncü sayısıyla YARIN, gazetenizle birlikte…
İyi
okumalar...
Editörden
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