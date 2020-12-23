YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

23 Aralık 2020 Çarşamba, 00:15

MERHABA,

- YARIN yayınlanacak 1610'uncu sayımızın kapağında araştırmacı gazetecilik alanında yılın kitaplarından biri olan Metastaz 2: Cendere’yi kaleme alan meslektaşlarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan yer alıyor. Terkoğlu ve Pehlivan; devleti ele geçiren paralel devletçikleri, AKP iktidarının haksız, hukuksuz ibretlik uygulamalarını, devlete hakim kılınan tarikatları, devlette yaratılan çürümeyi ve herkesin hissettiği cendereyi satır satır belgelemeye devam ediyorlar. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Bu hafta üçüncü sayfamızda; M. Sadık Aslankara’nın yazındaki ana izleklerden biri olan taşranın izini sürdüğü, ‘Yaşamı, yazınıyla taşra’ başlıklı yazısı yer alıyor.

- Mesut Örs; Bilgi Yayınevi tarafından iki ciltte yeniden okurlarla buluşturulan Metin Toker imzalı Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları’nı (1944-1973) değerlendiriyor.

- Feridun Andaç; usta gazeteci ve sinema yazarı Atilla Dorsay’ın kendi renkleri, çizgileri, bakışıyla bir sinema belleği sunduğu yeni kitabı Hayatımızı Değiştiren Filmler: 2015-2020’yi ve Atilla Dorsay Kitaplığını inceliyor.

- İlknur Özdemir, Pascal Mercier ile ünlü romanı Lizbon’a Gece Treni’nden yıllar sonra, okurunu bu kez yine bir yanılgıyla yaşamı değişen bir dil tutkununun peşine taktığı Sözlerin Ağırlığı’nı konuşuyor.

- Ülker İnce; Gustave Flaubert’in klasik yapıtı Madam Bovary üzerine yeni bir okuma sunuyor.

- Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul; çocukların da okuyacağı düşünülerek hazırlanan, 65 yazar 30 çizerin yalnızca anı türünde yazıları; resim, desen, illüstrasyonlarıyla katıldığı kolektif bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkan Merhaba Ben Kitap’ı inceliyor.

- Selim Sertoğlu; Elif Sofya’nın 2020 Attilâ İlhan Şiir Ödüllü ‘Hayhuy’ isimli kitabını değerlendiriyor.

- Hasan Öztürk, İlker Aslan’ın on yedi ayrı metinden oluşan ve hemen hepsinde boşluk, olasılık, zaman, rüya gibi kavramların işli olduğu Bir İntihar Üstüne Söylenti kitabını tanıtıyor.

- Vitrindekiler’de yeni ve özgün yapıtlar sizleri bekliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

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