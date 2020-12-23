YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

Kitap Dergi YARIN, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte... Bu sayımızın kapağında; devleti ele geçiren paralel devletçikleri, AKP iktidarının hukuksuz uygulamalarını, devlete hakim kılınan tarikatları, devlette yaratılan çürümeyi ve herkesin hissettiği cendereyi satır satır belgelemeye devam ettikleri Metastaz 2: Cendere ile Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan yer alıyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

Cumhuriyet Kitap Eki
23 Aralık 2020 Çarşamba, 00:15
Abone Ol google-news

MERHABA,

- YARIN yayınlanacak 1610'uncu sayımızın kapağında araştırmacı gazetecilik alanında yılın kitaplarından biri olan Metastaz 2: Cendere’yi kaleme alan meslektaşlarımız Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan yer alıyor. Terkoğlu ve Pehlivan; devleti ele geçiren paralel devletçikleri, AKP iktidarının haksız, hukuksuz ibretlik uygulamalarını, devlete hakim kılınan tarikatları, devlette yaratılan çürümeyi ve herkesin hissettiği cendereyi satır satır belgelemeye devam ediyorlar. Gamze Akdemir’in söyleşisi...

- Bu hafta üçüncü sayfamızda; M. Sadık Aslankara’nın yazındaki ana izleklerden biri olan taşranın izini sürdüğü, ‘Yaşamı, yazınıyla taşra’ başlıklı yazısı yer alıyor.

- Mesut Örs; Bilgi Yayınevi tarafından iki ciltte yeniden okurlarla buluşturulan Metin Toker imzalı Demokrasimizin İsmet Paşalı Yılları’nı (1944-1973) değerlendiriyor.

- Feridun Andaç; usta gazeteci ve sinema yazarı Atilla Dorsay’ın kendi renkleri, çizgileri, bakışıyla bir sinema belleği sunduğu yeni kitabı Hayatımızı Değiştiren Filmler: 2015-2020’yi ve Atilla Dorsay Kitaplığını inceliyor.

- İlknur Özdemir, Pascal Mercier ile ünlü romanı Lizbon’a Gece Treni’nden yıllar sonra, okurunu bu kez yine bir yanılgıyla yaşamı değişen bir dil tutkununun peşine taktığı Sözlerin Ağırlığı’nı konuşuyor.

- Ülker İnce; Gustave Flaubert’in klasik yapıtı Madam Bovary üzerine yeni bir okuma sunuyor.

- Y. Bekir Yurdakul ve Emek Yurdakul; çocukların da okuyacağı düşünülerek hazırlanan, 65 yazar 30 çizerin yalnızca anı türünde yazıları; resim, desen, illüstrasyonlarıyla katıldığı kolektif bir çalışma ürünü olarak ortaya çıkan Merhaba Ben Kitap’ı inceliyor.

- Selim Sertoğlu; Elif Sofya’nın 2020 Attilâ İlhan Şiir Ödüllü ‘Hayhuy’ isimli kitabını değerlendiriyor.

- Hasan Öztürk, İlker Aslan’ın on yedi ayrı metinden oluşan ve hemen hepsinde boşluk, olasılık, zaman, rüya gibi kavramların işli olduğu Bir İntihar Üstüne Söylenti kitabını tanıtıyor.

- Vitrindekiler’de yeni ve özgün yapıtlar sizleri bekliyor.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemizde düşün trafiği sürüyor.

İyi okumalar...

Kitap Dergi YARIN, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte...

Unutmayın, her gün Cumhuriyet, her Perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler