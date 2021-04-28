YARIN, günlerden Cumhuriyet Kitap!

28 Nisan 2021 Çarşamba, 00:06

- Sayı 1628! YARIN yayınlanacak 1628’inci sayımızın kapağında, yeni romanı Küllerin Günü ile gerilim romanlarının ünlü yazarı, kitapları uzun süre çok satanlar listesinde yer alan ve beyazperdeye de uyarlanan Jean-Christophe Grangé yer alıyor. Dine, sanata ve tarihe referanslarla ilerleyen romanında Grangé, bu kez yönünü gizemli bir tarikata çeviriyor. Tarikatların, ritüellerin ve inançların insan yaşamını manipüle eden yönlerine ışık tutuyor. Efsun Çakır’ın yazısı…

- Üçüncü sayfamızda bu hafta, yazınsal birikimi irdelediği ‘Yazında biriken ve birikim…’ başlıklı yazısıyla M. Sadık Aslankara yer alıyor.

- Feridun Andaç, ‘Nasıl okunmalı(yız)? başlıklı yazısında, iyi bir yazarın “ürün”ünü pazarlamanın derdine düşmemesi ve okur avcılığı yapmaması gerektiğini; özgün dil, biçem, hikâyesi ve meselesinin olması gerektiğini imliyor.

- Gamze Akdemir, Oktay Ekşi ile, ‘Basın’ Değil ‘İletişim’ Özgürlüğü isimli, iki kavram arasındaki farkı, neden ve sonuçlarıyla ortaya koyduğu kitabını konuşuyor.

- Nazım Mutlu, Mustafa Gazalcı ile kuruluşlarının 81. Yılında kaleme aldığı 21 Köy Enstitüsü / Çınarlar Anlatıyor’u konuşuyor.

- Arife Kalender, çağdaş şiirimizde kadınların ve erkeklerin yazdıkları çevresinde, işleniş ve içerik farklılıklarıyla anne-baba imgelerinin izini sürüyor.

- Özge Bahar, Şenol Çarık’ın derlediği, jeopolitik konumu ve tarihsel arka planıyla birlikte Türkiye ve bölgemiz açısından da yaşamsal olan Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ve Türkiye’nin izlemesi gereken siyasetin uzman makaleleriyle ortaya konulduğu Doğu Akdeniz’de Rekabet’i inceliyor.

- Y. Bekir Yurdakul, Yavuz Ekinci’nin, Galata Kulesi’ni, Haliç’i, Ayasofya’nın minaresini gören yedi katlı Kanyon Apartmanı’nın zemin katında, yalnızca her türden ayakkabıları görebildikleri evlerinde, onları parkta oynamaktan, okullarından yoksun bırakan yağmuru durdurmak için yaptıklarına kimi toplumsal kareler eşliğinde tanık ettiği kitabı Miro ile Şino’sunu merceğe alıyor.

- Emek Yurdakul, EÇEV-Ege Çağdaş Eğitim Vakfı’nın düzenlediği, bu yıl salgın nedeniyle çevrimiçi olarak yapılan, 2020 ve 2021’in İzgü Emek Ödülleri’nin de Mustafa Delioğlu ve Yalvaç Ural’a sunulduğu 7. ÇOGED-Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Günleri’ni yazıyor.

- Bu sayımızda yetkin polisiye yapıtlarına ilişkin incelemelerden oluşan özel bir Polisiye Dosyası da yer alıyor. Bu kapsamda dosyada yer alan yazar ve incelemeler şöyle:

- Elçin Poyrazlar, suç edebiyatının entelektüel bir oyun olduğunu ve türün doğasını irdelediği yazısında, polisiye romanın genel kanının aksine bu özelliği nedeniyle edebiyatın üvey evladı kabul edilemeyeceğini imliyor.

- Aslı Tunç, Lucy Foley’nin İrlanda kıyılarındaki uzak bir adada geçen ve bir cinayetle gölgelenen düğününden bir davetiye niteliğindeki Davetli Listesi’sini yazıyor.

- Caner Almaz, Mitzi Szereto’nun derlediği, yakın geçmişimizde hikâyeleri ve acımasız cinayetleriyle umulmaz izler bırakan 16 seri katili, önde gelen gazeteci, yazar, araştırmacı ve uzmanların incelemeleriyle sunduğu Seri Katiller: En Çarpıcı Gerçek Suç Öyküleri’ni yazıyor.

- Çağatay Yaşmut, usta İtalyan polisiye yazarı Andrea Camilleri’nin kahramanı; zeki, merhametli, yemeği, kitabı ve kadınları seven Sicilyalı dedektif Salvo Montalbano’nun politika, seks, mafya üçgeninde gelişen romanı Suyun Şekli’ni inceliyor.

- Hazal Bayat, Volker Kutscher’ın yalnızca bir seri katilin değil; savaş suçluları, Naziler, mafya ve kundakçıların da yer aldığı polisiye romanı Mart Şehitleri’ni değerlendiriyor.

- Mustafa Güdük, gotik edebiyatın önemli yazarlarından Daphne du Maurier’nin başyapıtı, Manderley Malikânesi’nin karanlık koridorlarında gizlice gezinen, evlilik kurumunun saklı öznesini ortaya çıkaran Rebecca’yı inceliyor.

- Vitrindekiler yepyeni bir seçkiyle daha karşınızda.

- Mustafa Başaran’ın hazırladığı Bulmaca köşemiz de düşün serüvenine davet etmeyi sürdürüyor.

İyi okumalar

Editörden...

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