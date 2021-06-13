Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 12 kişinin yakalandığı açıklandı.

DHA
13 Haziran 2021 Pazar, 15:29
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
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Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Hatay sınırında yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" bilgisi paylaşıldı.


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