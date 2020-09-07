Yasağa rağmen kına gecesini, otomobil farının aydınlatmasıyla yaptılar

Diyarbakır'da Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kına gecesi yasağı, ışıkların kapatılıp otomobil farının aydınlatmasıyla delindi.

DHA
07 Eylül 2020 Pazartesi, 10:04
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Diyarbakır İl Pandemi Kurulu'nca koronavirüs salgınının önlenmesi amacıyla düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, konvoylar, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan töreni gibi birçok etkinlik de yasaklandı.

Ancak yasağa ve salgının bulaş riskine rağmen bir grup, cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesinde bulunan sitenin arka bahçesinde kına gecesi düzenledi.

Işıkların kapatılarak, otomobil farının aydınlatmasıyla yapılan, davul ve zurna eşliğinde halay çekilen kına gecesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.  


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