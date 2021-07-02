Yasaksız ilk hafta sonu yağışla geçecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre yurdu etkisi altına alan bunaltıcı sıcaklar yarından itibaren sağanak yağışla birlikte bir miktar hafifleyecek, hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Sağanak yağış Marmara, Ege ve İç Anadolu'da etkili olacak.
Sıcaklar hızla yükseldi ve yurt genelinde bunaltıcı yaz havası hissedilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün dar bir alanda kendisini göstermeye başlayacak olan sağanak yağış yarından itibaren yurdun önemli bir kısmını saracak ve hava sıcaklıkları düşüş yaşayacak. Yasakların olmadığı ilk hafta sonunda İstanbul ve Ankara’da da yağış bekleniyor.
YAĞIŞ BUGÜNDEN BAŞLAYACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Eskişehir, Çankırı ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın kuzey ve doğu, Ankara'nın kuzey ve batı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ile Çanakkale’nin kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
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