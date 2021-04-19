Yaşamını yitiren CHP'li Başkan İsmail Uygur’un cenaze programı belli oldu

19 Nisan 2021 Pazartesi, 09:53

Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur'un vefatı tüm Torbalı’yı yasa boğdu. Evinde çıkan yangından sonra hastaneye kaldırılan bir müddet de evinde tedavi tedavisini sürdürülen başkan Ramazan İsmail Uygur, solunum rahatsızlığına bağlı olarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım ünitesine alınan Uygur'un dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Öte yandan Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur’un cenaze programı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazeye katılacak olması nedeniyle değişti.

CENAZE PROGRAMI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımıyla ilk olarak Torbalı Belediye Kültür Merkezi’nde saat 16.30’da tören gerçekleşecek. Saat 17.00’da Fatma Topalan Cami’de kılınacak cenaze namazından Uygur’un naaşı tören sonrası Torbalı Mezarlığı’na defnedilecek. Torbalı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Belediye Başkanımız İsmail Uygur’un cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılacak olmasından dolayı defin töreni saatleri güncellenmiştir. Belediye Kültür Merkezi’nde resmi törenin saat 16.30’da gerçekleştirilecek. Saat 17.00’de Muratbey Mahallesi Fatma Topalan Camisi’nde kılınacak cenaze namazı adından Torbalı kabristanlığına defnedilecektir” ifadelerine yer verildi.

İSMAİL UYGUR KİMDİR?

Ramazan İsmail Uygur, 1964 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. İlk ve lise eğitimini Torbalı'da gördü. İzmir Ege Üniversitesi'nde Türk-İslam Felsefesi-Sosyoloji ve Psikoloji Eğitimi görerek lisans eğitimini tamamladı.

Uygur, 1982 yılından beri Torbalı'da serbest muhasebeci olarak mesleğini yaptı.

1992 yılından bu yana üyesi olduğu ve çeşitli kademelerde yöneticilik yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak gösterildi ve 10 yıl Torbalı Belediye Başkanlığı görevini sürdürdü.

Ramazan İsmail Uygur, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimde CHP'den 3'üncü kez Torbalı Belediye Başkanı oldu. Uygur, evli ve 2 çocuk babasıdır.







