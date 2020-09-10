Yaşanan son zamların ardından bilgisayar fiyatları ne kadar yükseldi?

10 Eylül 2020 Perşembe, 15:50

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı rakamlara göre tüketici enflasyonu (TÜFE) ağustos ayında aylık yüzde 0.86, yıllık yüzde 11.77 oldu. Teknoloji ürünlerinde ise bu oranlar koronavirüs salgınının etkisiyle yıllık bazda yüzde 67’leri buldu.

Covid-19 ile birlikte online eğitim ve evden çalışmayla birlikte özellikle bilgisayar talebinde ciddi artışlar gözlenirken, TÜİK rakamlarına göre Türkiye’de ortalama bilgisayar fiyatları son bir yılda 3 bin TL’ye yakın arttı.

TÜİK veritabanından derlediğimiz verilere göre 2019 yılının ağustos ayında ortalama 4 bin 193 TL olan bilgisayar satış fiyatları, son bir yılda 2 bin 809 TL birden artışla 7 bin TL’yi aştı.

İşte her segmentten birkaç bilgisayar modelinin ürün bazında son altı aylık fiyat değişimleri:

Her segmentten birkaç bilgisayar modeli seçerek, ürün bazında son 6 aylık fiyat değişimlerini gösteren Akakçe ile yaşanan fiyat artışlarına yakından baktık.

Asus Vivobook X505ZA-BQ887T:

3 ay önce 1090 TL daha ucuz olan Ryzen 7'li 15,6 inçlik Asus Vivobook son dönemin en çok pahalanan bilgisayar modelleri arasında.

Casper Nirvana C350.4000-4C00X:

Uygun fiyatlı bilgisayar segmentinin dikkat çeken modellerinden birisi olan bu bilgisayar da son 6 ayda 1140 TL değerlendi. Özellikle uygun fiyatlı olduğu halde yükselmesi, salgın nedeniyle artan talebin bir etkisi olabilir. Uygun fiyatlı bilgisayarlardaki ani yükselişin kur ile değil büyük oranda değişen eğitim modelleri ile ilgisi olduğunu söylemek mümkün.

Dell Inspiron 3593-FB35F82C:

Dell Inspiron serisinin orta segmentteki bir modelinde de durum farklı değil. Sadece son 1 ayda 1240 TL'lik bir fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Bilgisayarın fiyatı Mayıs ayından bu yana gerilerken Ağustosu akılalmaz bir yükselişle kapatıp Eylül başında zirveye çıkmış durumda.

Lenovo V15-ADA 82C7001LTX:

Yerli üretim oyuncu bilgisayarı olan. Monster Abra serisinin bu modeli, salgın döneminde 7000 bin TL fiyat baremini gören bir bilgisayardı. Ancak daha sonra fiyatı 6 bin 459 TL'ye kadar geriledi ve yaklaşık son 15 günde fiyatı yeniden 7000 TL seviyesine çıktı.

Apple Macbook, Huawei Matebook gibi serilerde fiyat değişimi görülmüyor.

Bunun sebebi, Matebook ve Macbook serilerinin kendi içerisinde rekabet eden ve üreticilerin sabit fiyat politikası benimsedikleri üst segment kişisel bilgisayarlar olması.

Yine de son 1 yılda yaşanan kur artışları nedeniyle pazardaki her bilgisayar marka ve modelinde fiyatlar ciddi şekilde yükselmiş durumda.

Kaynak: webtekno.com