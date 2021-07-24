Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımlarda yarı finalde

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 09:08

Milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımlar çeyrek final mücadelesinde Endonezya’dan Diananda Choirunisa ve Riau Ega Salsabilla ile karşı karşıya geldi.

İlk seti kaybeden Mete ve Yasemin ikinci sette iki kez 10 puan alarak set skorunu eşitledi.

Üçüncü sette ise takımlar 35 puan toplayarak birer puan aldı ve set skoru 3-3’e geldi. Set sonunda yapılan incelemede Mete Gazoz’un ilk atışı 10 puan olarak düzeltildi ve Türkiye, 36 puana yükselerek seti kazandı ve 4-2 öne geçti.

Son sette ise Endonezya'dan iki puan daha fazla alan Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımlarda yarı finale yükseldi.