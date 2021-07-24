Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımlarda yarı finalde
2020 Tokyo Olimpiyatları’nda Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımda önce Rusya ardından da Endonezya'yı mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Milli okçular Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımlar çeyrek final mücadelesinde Endonezya’dan Diananda Choirunisa ve Riau Ega Salsabilla ile karşı karşıya geldi.
İlk seti kaybeden Mete ve Yasemin ikinci sette iki kez 10 puan alarak set skorunu eşitledi.
Üçüncü sette ise takımlar 35 puan toplayarak birer puan aldı ve set skoru 3-3’e geldi. Set sonunda yapılan incelemede Mete Gazoz’un ilk atışı 10 puan olarak düzeltildi ve Türkiye, 36 puana yükselerek seti kazandı ve 4-2 öne geçti.
Son sette ise Endonezya'dan iki puan daha fazla alan Yasemin Ecem Anagöz ve Mete Gazoz karışık takımlarda yarı finale yükseldi.
Video Haberler
- Hırsızın iş kazası güldürdü
- Yardım istediği polisin tabancasını alıp kaçmaya çalıştı
- 3 kişilik panelvandan 19 kişi çıktı
- İstanbul'un göbeğinde yılan paniği
- Canlı yayında yumruklu kavga! Bilincini yitirdi
- Şevket Sabancı son yolculuğuna uğurlanıyor
- Kesilmekten son anda kurtuldu, drone'den kaçamadı
- Sokak hayvanları boğulmaktan böyle kurtarıldı
- Şile'de yasağa uyulmadı, plajlar doldu taştı
- Arvin'de temizlik çalışmaları devam ediyor
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın uyukladığı anlar üzerine harekete geçtiler
- Gülen'e onaylatıldı, yerini tespit etmekte zorlandık
- Onur Eker'in ölümünde ilk bulgular
- Erdoğan ne mesaj vermek istedi?
- Selin vurduğu Rize'de çay dağıtan Erdoğan'a tepki
- Tatlıses'e suikast girişimi! Sır mektup ortaya çıktı
- ORC anketinde Erdoğan'a iki kötü haber birden!
- Ünlü sanatçı evinde ölü bulundu
- Erdoğan’ın helikopteri zorunlu iniş yaptı
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!