Yaşlı adama sokakta saldırı! Tekme tokat dövüp başına şişeyle vurdu

08 Kasım 2020 Pazar, 15:02

Olay, Hüseyinağa Mahallesi Topçekenler Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokağa hemen her gün gelen ve alkol aldığı iddia edilen bir kadın sokak üzerinden geçmekte olan yurttaşları rahatsız ediyordu.





Kadının son olarak sokaktan geçmekte olan babası yaşında bir adam ile tartışmaya başladı. Adamı yakasından tutan ve bırakmayan kadın hakaretler ve küfür etmeye başladı. Bir süre adamı darp eden kimliğe belirlenemeyen kadın, bu kez kendisinden kurtulmak isteyen adama tekme ve tokat ile saldırdı.

Bununla da yetinmeyerek kendisinden kurtulan adamın kafasına elinde bulunan alkol şişesiyle vurdu. Bunun üzerine kadına tepki gösteren yurttaşlar adamı bırakmasını istedi.

Şoke olan yaşlı adam olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşlı adama saldırı diğer yurttaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Saldırı sırasında yurttaşların saldırgan şahsa müdahale etmek yerine çekim yapması ise ayrıca dikkat çekti.