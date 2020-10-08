Yavaş ile AKP’li üye arasında gerilim: Sen karışamazsın!

08 Ekim 2020 Perşembe, 09:12

Koronavirüs salgını sürecinde, İçişleri Bakanlığı’nca ilan edilen ilk sokağa çıkma yasağı nedeniyle zarara uğrayan pazarcılara Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi destek sağlanmıştı.

Belediye tarafından esnafa yapılan destek, tartışmalara neden olurken tekrar Meclis'in gündemine geldi.

ABB Başkanı Yavaş, yazılı olarak cevap verileceğini söylemesine rağmen AKP'li meclis üyesi, Yavaş'ın sözünü keserek sözlü açıklama yapmasını istemesi üzerine "Benim nasıl yöneteceğime sen karşımasın" diyerek tepki gösterdi.

Yavaş: Ben size söz vermiyorum, yazılı olarak yanıt vereceğim.

Ölmez: Sayın başkan, yazılı olarak yapacağım der, hiç bir yorum yapmazsınız.

Yavaş: Ağzımı mı tıkayacaksın Ali İhsan Bey. Benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın. Lütfen bırak elinden mikrofonu.

Ölmez: Ben konuşacağım, siz kapatın.

Daha sonra Yavaş, eleştirilere şöyle yanıt verdi:

"Gece saat 11.30 birden bire sokağa çıkma yasağı geldi. Ertesi gün pazar kuracak olan esnaf o akşam alana mallarını koymuştu. Sadece o alana mallarını bırakan esnafa ulaşıldı ve malları satın alındı. Yaşanan olay budur. Ürünü oraya götürmeyen insana biz neden yardım edeceğiz, bu insanın zararı yok ki."