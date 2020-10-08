Yavaş ile AKP’li üye arasında gerilim: Sen karışamazsın!
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde ABB Başkanı Mansur Yavaş ile AKP'li Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez arasında tartışma çıktı. Söz verilmemesi üzerine konuşmaya devam eden AKP'li üyeye Yavaş, "Ağzımı mı tıkayacaksın. Benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın. Lütfen bırak elinden mikrofonu" dedi.
Koronavirüs salgını sürecinde, İçişleri Bakanlığı’nca ilan edilen ilk sokağa çıkma yasağı nedeniyle zarara uğrayan pazarcılara Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından maddi destek sağlanmıştı.
Belediye tarafından esnafa yapılan destek, tartışmalara neden olurken tekrar Meclis'in gündemine geldi.
ABB Başkanı Yavaş, yazılı olarak cevap verileceğini söylemesine rağmen AKP'li meclis üyesi, Yavaş'ın sözünü keserek sözlü açıklama yapmasını istemesi üzerine "Benim nasıl yöneteceğime sen karşımasın" diyerek tepki gösterdi.
Yavaş: Ben size söz vermiyorum, yazılı olarak yanıt vereceğim.
Ölmez: Sayın başkan, yazılı olarak yapacağım der, hiç bir yorum yapmazsınız.
Yavaş: Ağzımı mı tıkayacaksın Ali İhsan Bey. Benim nasıl yöneteceğime sen karışamazsın. Lütfen bırak elinden mikrofonu.
Ölmez: Ben konuşacağım, siz kapatın.
Daha sonra Yavaş, eleştirilere şöyle yanıt verdi:
"Gece saat 11.30 birden bire sokağa çıkma yasağı geldi. Ertesi gün pazar kuracak olan esnaf o akşam alana mallarını koymuştu. Sadece o alana mallarını bırakan esnafa ulaşıldı ve malları satın alındı. Yaşanan olay budur. Ürünü oraya götürmeyen insana biz neden yardım edeceğiz, bu insanın zararı yok ki."
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Üniversiteler böyle açılacak
- Benzine ve motorine zam!
Video Haberler
- Yavaş'ın Berat Albayrak'a ilişkin sözleri gündem oldu
- Pitbull dehşeti! Kanlar içinde kaldı
- Bir anda ortaya çıktı! Hortum paniği kamerada
- Vicdansızlık! Yaşlı adama dehşeti yaşattı
- Mağazada talihsiz an!
- Pazarcıların tekmeli yumruklu yer kavgası kamerada
- Uzaktan eğitim için internet istiyorlar
- Gençlerin oyunu ölümle bitti!
- Yer: Kayseri...Gardıropta halıya sarılı halde yakalandı!
- Toplu ulaşımda dikkat çeken maske uyarısı
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya açıkladı: Fatih Portakal neden bıraktı?
- ABD'den S-400 açıklaması: Son derece endişeliyiz
- Akdeniz Üniversitesi rektöründen Böcek hakkında açıklama
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
- Üniversiteler böyle açılacak
- Benzine ve motorine zam!