Yaylada ormanlık alan çöplüğe döndü
Bolu'nun doğa harikası bölgelerinden olan At Yaylası'nda ormanlık alana bırakılan çöpler, kötü görüntüler oluşturdu.
Kentte yoğun olarak kullanılan piknik alanlarından olan At Yaylası'nda ormanlık alan çöplüğe döndü. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, yaylacılığın yoğun olarak yaşandığı kentte, 7 köyün ortak olarak kullandığı At Yaylası mevkiindeki ormanlar, köylülerin ve piknikçilerin atıklarıyla kirlendi.
Hayvanların otladığı ormanlara atılan şişe, moloz, lavabo ve ev eşyası gibi atıkların görüntüsü tepki çekiyor.
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