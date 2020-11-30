Yaylada ormanlık alan çöplüğe döndü

30 Kasım 2020 Pazartesi, 14:55

Kentte yoğun olarak kullanılan piknik alanlarından olan At Yaylası'nda ormanlık alan çöplüğe döndü. Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan, yaylacılığın yoğun olarak yaşandığı kentte, 7 köyün ortak olarak kullandığı At Yaylası mevkiindeki ormanlar, köylülerin ve piknikçilerin atıklarıyla kirlendi.

Hayvanların otladığı ormanlara atılan şişe, moloz, lavabo ve ev eşyası gibi atıkların görüntüsü tepki çekiyor.



