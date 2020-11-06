Yazar kasa eylemcisi Çakmak: Şimdi böyle bir şey yapsak…
Ecevit’in vefatının 14’üncü yılında konuşan yazar kasa eylemcisi Çakmak “Şimdi böyle bir şey yapsak provokatör oluruz” dedi.
Bülent Ecevit’in başbakanlığı döneminde doların 1 lira 20 kuruşa çıkması üzerine Meclis önünde yazar kasa atan esnaf Ahmet Çakmak konuştu.
Vefatının 14’üncü yıldönümünde kendisini andığını belirten Çakmak “Ecevit vatandaşın halinden anlardı, çözüm arardı. Şimdi servis şoförü evine ekmek götüremediğini söylediğinde ‘abartıyorsun’ al çay iç rahatla deniyor” dedi.
“Ecevit’in iyiliğinden başka bir şey görmedim” diyen Çakmak, BirGün’den Rıfat Kırcı’ya şu açıklamalarda bulundu:
“Nasıl yardımcı olabileceğine dair kaç defa görüştü benimle. Çözüm üretmeye çalışıyordu. Ben o zaman esnaftım, şimdi emekliyim. Batmış, bitmiş vaziyetteyim. Ben yazar kasa atınca bana terörist demedi, provakatör demedi, çözüm aradı. Şimdi insanlar tutuklanma korkusuyla konuşamıyorlar bile.”
Asgari ücretlilerin ve emeklilerin yoksulluk içinde olduğunu vurgulayan Çakmak şöyle konuştu: “2 ay önce 36-37 liraya aldığım çiçek yağını şimdi 58-59 liraya alıyorum. Şu anda halimden memnunun diyen insan asgari ücretli ya da emekli değildir.”
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