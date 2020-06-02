Yazık oldu Ümit Özat'a!

02 Haziran 2020 Salı, 11:02

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerden biri olan Bosna Hersek Premijer Lig sezon tescil edildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu ligin mevcut koşullarda devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek Mart ayından beri oynanmayan sezonu tamamlama kararı aldı.

Ligde 22 hafta sonunda 45 puanla lider konumda bulunan Sarajevo 2019-2020 sezonu şampiyonu ilan edilirlen son iki sırada bulunan Ümit Özat’ın çalıştırdığı Celik Zenica ve Zvijezka 09 küme düştü. Ümit Özat Celik Zenica ile 3 maçta 1 puan aldı.

En yakın rakibi Zeljeznicar ile 3 puan farkı bulunan Sarajevo ligin tescil edilmesiyle 2 yıl üst üste şampiyonluk ilan etmiş oldu.

Kupa maçlarınında oynanmamasına karar verilen Bosna Hersek’te normal sezonun tamamlanmasına 11 hafta vardı.