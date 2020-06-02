Yazık oldu Ümit Özat'a!
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerden biri olan Bosna Hersek Premijer Lig sezon tescil edildi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglerden biri olan Bosna Hersek Premijer Lig sezon tescil edildi.
Bosna Hersek Futbol Federasyonu ligin mevcut koşullarda devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek Mart ayından beri oynanmayan sezonu tamamlama kararı aldı.
Ligde 22 hafta sonunda 45 puanla lider konumda bulunan Sarajevo 2019-2020 sezonu şampiyonu ilan edilirlen son iki sırada bulunan Ümit Özat’ın çalıştırdığı Celik Zenica ve Zvijezka 09 küme düştü. Ümit Özat Celik Zenica ile 3 maçta 1 puan aldı.
En yakın rakibi Zeljeznicar ile 3 puan farkı bulunan Sarajevo ligin tescil edilmesiyle 2 yıl üst üste şampiyonluk ilan etmiş oldu.
Kupa maçlarınında oynanmamasına karar verilen Bosna Hersek’te normal sezonun tamamlanmasına 11 hafta vardı.
Video Haberler
- 'Polis şiddetini' protesto eden gençler gözaltına alındı
- Sıcak havayı fırsat bilip denize girdiler
- CHP'li Atıcı'dan AKP'li Resul Tosun'a 'laiklik' yanıtı
- Arnavutköy'de pazar yerini sel bastı
- İstiklal Caddesi'nde sosyal mesafe kurallarına uyulmadı
- Canlı yayında böyle yakalandı! Hemen açıklama yaptı
- Bodrum’da şezlong fiyatı dudak uçuklattı
- Utandıran görüntüler! Korkunç manzara böyle görüntülendi
- Engin Altay, Erdoğan'a böyle seslendi: Gel korkma!
- Yurttaş soruyu Berat Albayrak'ı taklit ederek yanıtladı