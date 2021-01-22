Yeğenine cinsel istismarda bulunan Osman Çur'un tahliyesine itiraz reddedildi
Mahkeme, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu DNA raporuyla kanıtlanmasına rağmen Osman Çur'un bulunduğu cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine yapılan itirazı reddetti.
Yeğenine tecavüz ettiği DNA raporuyla kanıtlanmasına rağmen bulunduğu cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen ve yakınları tarafından davul zurna ile karşılanan Osman Çur'un tahliyesine yapılan itiraz kabul edilmedi. Z.Ç.'nin avukatı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile duruşma savcısının yaptığı iki itiraz, mahkemece reddedildi.
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan çocuk istismarında, İsviçre’de yaşayan ve tatil için dedesinin evine gelen Z.Ç. amcası Osman Çur tarafından cinsel istismara maruz bırakıldı. Çocuk istismarı, DNA raporuyla da kanıtlanırken, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Çur'un serbest bırakılmasına karşı Avukat Dilan Koç ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı ile duruşma savcısı, Mardin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne iki ayrı itiraz dilekçesi sundu. İtirazlar, değerlendirilmek üzere Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
Mahkeme, 'sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosyada mevcut delil durumu ile delillerin toplanmış olması nedeniyle, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme şüphesinin bulunmaması, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre ve kaçma şüphesinin bulunmaması hususları' nedeniyle, Osman Çur'un tahliyesine yönelik verilen ara karara karşı yapılan itirazların reddine, oy birliği ile karar verdi.
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