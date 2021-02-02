Yeldeğirmeni Sanat Merkezi'nde sanat devam ediyor
Kadıköy Belediyesi Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde klasik müzik ve caz konserleri kısıtlı sayıda seyircisi ile şubat ayı boyunca devam ediyor. Pandemi süresince alınan sosyal mesafe ve özenli sağlık tedbirleri çerçevesinde düzenlenecek konserlerin başlama saati 18:00 olacak.
Yeldeğirmeni Sanat "Çarşamba Klasikleri"nde 3 Şubat akşamı Trio Kuvars Viyolet yer alıyor. Topluluk klarnet, viyolonsel ve piyano için için bestelenmiş eserlerden oluşan bir program seslendirecek.
Ardından 10 Şubat’ta flüt ve arp resitali, 17 Şubat’ta ise flüt ve viyola resitali, 24 Şubat’ta ise müzisyen ve yazar Göknil Özkök’ün, Elif Gökçe Tuğrul ile birlikte kurdukları Duo Morpheus piyano ve viyola resitali sahne alacak.
Yeldeğirmeni Sanat "Caz Akşamları"nda 5 Şubat’ta deneyimli gitarist Murat Arkan triosu ile birlikte sahne alacak. Enstrümantal ve vokalli caz standartlarının yanı sıra, 1970’ler ve 1980’lerin pop-jazz yapıtlarından seçmeler ve Murat Arkan’ın Michael Franks Projesi’nden unutulmaz parçalar yer alacak.
12 Şubat Cuma akşamı Manuş-u Âlâ Trio, Belçika doğumlu ünlü caz gitaristi Django Reinhardt'ın yarattığı "gypsy jazz" parçaları seslendirecek.
26 Şubat’ta ise 2017 New York Made in Jazz Yarışması'nda vokal dalında Birincilik Ödülü'nü alan Esra Kayıkçı, triosu ile birlikte Yeldeğirmeni Sanat sahnesinde olacak. Mart 2020’de "Kelebek Orkide" adlı çalışmasını yayımlayan sanatçıya gitarda Hakan Kamalı ve piyanoda Uraz Kıvaner eşlik ediyor.
Konserlerin biletleri https://bilet.kadikoy.bel.tr/ adresinden ve konser günü Yeldeğirmeni Sanat Merkezi gişesinden satın alınabilir.
YELDEĞİRMENİ SANAT MERKEZİ (YSM) KONSERLERİ
Çarşamba Klasikleri
- 03 Şubat Çarşamba 18:00 Trio Kuvars Viyolet
- 10 Şubat Çarşamba 18:00 Aysu Zehra Şanver & Yonca Atar Flüt ve Arp Resitali
- 17 Şubat Çarşamba 18:00 Nihan Atalay & Günsu Özkarar Flüt ve Viyola Resitali
- 24 Şubat Çarşamba 18:00 Duo Morpheus Göknil Özkök, viyola Elif Gökçe Tuğrul, piyano
Yeldeğirmeni’nde Caz
- 05 Şubat Cuma 18:00 Murat Arkan Trio
- 12 Şubat Cuma 18:00 Manuş-u Âlâ Trio
- 19 Şubat Cuma 18:00 Sinan Altıparmak Trio
- 26 Şubat Cuma 18:00 Esra Kayıkçı Trio
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