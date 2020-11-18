Yemen'de 40 asker feci şekilde öldürüldü
Yemen'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), Ebyen'de hükümet güçleriyle girilen çatışmalarda 40 askerin öldüğünü iddia etti.
GGK güçleri sözcüsü Muhammed en-Nakib Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yemen ordusuna bağlı güçlerin son 48 saat içinde büyük yenilgiye uğradığını ve çok sayıda kayıp verdiğini belirtti.Nakib, GGK ile hükümet güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda 40 askerin öldüğünü dile getirdi.
Yemen ordusundan söz konusu iddialarla ilgili açıklama yapılmadı.Yemen'in kuzeyi ile güneyi arasında bakanlıkların eşit bir şekilde paylaşılması temeline dayanan yeni hükümet için istişareler devam ederken GGK ile hükümet güçleri arasında Ebyen'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
Suudi Arabistan Gözlemciler Komitesi, Ebyen'de hükümet güçleriyle GGK arasındaki çatışmaların durması için çalışmalar yapıyor.
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
- İBB'den yeni koronavirüs kararları
Video Haberler
- Berat Albayrak'a ilişkin çok konuşulacak iddia
- CHP'li Altay'dan Alaattin Çakıcı'ya TBMM'de sert tepki
- CHP'li Özkoç, sarayın israf görüntülerini paylaştı
- Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 1 çocuk öldü, 7 yaralı var
- Yaban hayatı fotokapana böyle yansıdı
- İstanbul'da boya fabrikasında patlama
- İzmir'de korkunç olay! Yanmış halde ceset bulundu
- Flaş çağrı: Okullarda ara tatil uzatılsın!
- Manzarayı seyrederken bir anda dehşeti yaşadı
- Mezar taşı ustası çakmaklara yazdığı mesajla uyardı
En Çok Okunan Haberler
- Alaattin Çakıcı’dan Kılıçdaroğlu’na tehdit!
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'ya sert tepki
- Erdoğan açıkladı: Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması
- Son ankette Erdoğan'a Mansur Yavaş şoku
- Erdoğan'dan dikkat çeken Berat Albayrak açıklaması
- Albayrak sustu, danışmanı konuştu
- Türkkan, Maraş'taki pikniğin maliyetini açıkladı
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
- İBB'den yeni koronavirüs kararları