Yeni Akit'in "okur postasından" Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına hakaret

07 Temmuz 2020 Salı, 11:57

Hükümete yakın Yeni Akit gazetesinin “okur postası” bölümünde yer alan 'CHP'nin kutsalları ve Ayasofya' başlıklı yazıda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin 2’nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Milli Mücadele Kahramanları, CHP ile CHP İstanbul Milletvekilleri Mahmut Tanal ve İbrahim Kaboğlu hedef alındı.

CHP’li Mahmut Tanal, Yeni Akit gazetesinin “Okur Postası” bölümünde, Kubilay E. isimli şahsın imzasıyla yayınlanan “CHP’nin kutsalları ve Ayasofya” başlıklı yazı hakkında hem Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu hem de Basın Konseyi’ne şikayet dilekçesi verdi.

“YAKLAŞIK 100 YILDAN BERİ TAPINDIKLARI”

Yeni Akit’te yer alan söz konusu yazının giriş cümlesi, “İşin aslı; O sakîm-hastalıklı zihniyete bu milletin aziz kutsallarını sevdirmek için önce CHP’li İbrâhim Ö. Kabaoğlu ve Mahmut Tanal benzeri kimselerin, yaklaşık 100 yıldan beri tapındıkları ve beyinlerindeki o mevhum putları kırıp, Câmiye tercih ettikleri Kilise, Havra, Batı hayranlığı şeklindeki ve diğer tüm ideolojik saplantıları olan Sanem ve Hübellerin izini ve tortularını bünyelerinden silmek ve dünyâda cereyân eden gerçekleri göstermek gerekir” şeklinde başlıyor.

'PUTPERESTLİK İTHAMINDA BULUNULDU'

CHP’li Tanal, Basın Konseyi’ne sunduğu şikayet dilekçesinde, Akit’te yayınlanan yazıdaki “Yaklaşık 100 yıldan beri tapındıkları” ifadesiyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze kadarki sürecin kastedildiğine dikkat çekti.

Tapınmanın dini bir terim olduğunu anlatan Tanal, “Tapınma, ‘Tanrı’ya ya da tanrı olarak benimsenen şeye karşı inanış ve bağlılık anlatmak için belirli birtakım dinsel eylemlerde bulunmak” şeklinde bir tanıma sahiptir. Mahmut Tanal olarak şahsımın ve yol arkadaşlarımın kilise ve havrayı camiye tercih ettiğimiz iddia edilirken, İslamiyet’ten önce Arapların taptığı putlar (Sanem) ve Hübel putu yazılarak, ‘putperestlik’ ithamında bulunulmuştur. Mail adresine gelen yazı metnini gazetecilik, habercilik, yayıncılık süzgecinden geçirmeden kamuoyuyla paylaşan Yeni Akit gazetesinin sorumluları, ‘tekfirciliğe’ aracılık etmiştir” ifadelerini kullandı.

'HEDEF GÖSTERİCİ İFADELER'

Sayfanın neredeyse tamamını kaplayan yazının devamında da hakaretlerin, aşağılamaların, ithamların, hedef gösterici, küçük düşürücü ifadelerin ardı arkasının kesilmediğine vurgu yapan Tanal, “Yayınlanan metinde, ‘Şimdi İstanbul fethinin remzi olan bu câmii’in eski hâline dönüştürme fikrine ölümüne karşı olan CHP zihniyetindeki Câmi düşmanlarının neden hır çıkardıkları daha iyi anlaşılmaktadır’ denilerek tarafım ve mensubu olduğum siyasi parti, ‘Cami düşmanlığı’ ile suçlanmış, hedef saptırılarak şahsım zan altında bırakılmaya çalışılmıştır” değerlendirmesini yaptı.

'BAŞTAN AŞAĞI HAKARET'

Tanal, Yeni Akit gazetesi yayın sorumlularının, gazete okurunun yazısı gerekçesiyle kamuoyuyla paylaşılmasına onay verdiği söz konusu metnin, baştan aşağı hakaret ve nefret söylemi içerdiğini belirtti. Tanal, Cumhuriyetin değerlerine, Atatürk’e, yol arkadaşlarına, partisi CHP’ye, mensuplarına ve şahsına duyulan kin ve nefretin, saldırı niteliğinde kelimelere döküldüğünü ifade etti..

'ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARI ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, söz konusu hakaretlerin yalnız şahsına yapılmakla kalmadığını, Atatürk ile Milli Mücadele’nin diğer kahramanlarının da zan altında bırakıldığını belirtti.

Tanal, Yeni Akit’te kaleme alınan yazıda, “Aynı zihniyetin her olaya ‘Devrimler’ yönü ile baktığı eğitim sistemi ise 6-7 yüz yıllık öğrenim ve yazı dilinin birkaç gün içinde yok edilmesi ve koca bir milletin câhil bırakılması olmuştur. O yüzden dünyâda Kitap okuma oranlarına göre ülkemizdeki durum en gerilerde, ‘10.800 kişiye bir kitaptır’ (Kurucu kadro aslâ eleştirilmez. Onlar ve tasarrufları kutsaldır. Çünkü ülkeyi düşmandan kurtarmış, Cumhûriyet’i kurmuşlardır) sözünü dillerine pelesenk edenlere sormak lâzımdır. İyi ama neyin karşılığında? Orası şimdiye kadar meçhuldü ama, artık bu saatten sonra bâzı meçhuller mâlum olmaya başlamıştır” ithamlarında bulunulduğunu ifade etti.

'ALENEN HAKARET İÇERİYOR'

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, şikayet dilekçesinde şunları kaydetti:

“Her ne kadar siyasetçilerin ağır eleştirilere katlanma yükümlülüğü bulunsa da şikayetçi olduğum gazetede yayınlanan yazıyla, eleştiri amacı güdülmediği ortadadır. Açıkça görüleceği üzere kullanılan söylemler şahsımın, partimin ve Mustafa Kemal Atatürk’ün onur, şeref ve haysiyetine zarar vermeye yöneliktir. ‘Okur yazısı’ adı altındaki metinde, tarafımın sahip olduğu siyasi kimliğe ve milletvekilliği sıfatına karşı salt kamuoyu önünde itibarsızlaştırma gayesi ile alenen hakaret içeren ifadeler yer almaktadır. Şikayete konu olan yazının yayınlandığı Yeni Akit gazetesinin sorumlu yazı işleri müdürü, sahibi ve diğer yetkilileri, son derece temelsiz ve mesnetsiz olan bu iddiaların ve hakaretlerin yayınlanmasında bir sakınca görmemiş, engel olmamıştır. Baştan sona incelendiğinde söz konusu yazının içeriğinin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği açıkça görülecektir.”