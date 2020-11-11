Yeni araştırma: Covid-19 hastalarının yüzde 20’si akıl sağlığı sorunları yaşıyor

11 Kasım 2020 Çarşamba, 11:25

Bilimsel dergi The Lancet Psychiatry’de yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, Covid-19’a yakalananların hastalığın teşhisi sonrasındaki 90 gün içinde en sık karşılaştıkları sorunlar arasında anksiyete, depresyon ve uykusuzluk var.

Araştırmaya katılan Oxford Üniversitesi’nden Psikiyatri Profesörü Paul Harrison, “İnsanlar Covid-19’dan kurtulanların akıl sağlığı sorunları konusunda daha fazla risk altında olmasından endişe ediyor ve bizim elde ettiğimiz bulgular bunun olası olduğunu gösteriyor. Virüsün beyninize ve akıl sağlığınıza doğrudan etki etmesi inanılmaz bir durum değil” dedi.

Araştırma kapsamında ABD’deki 62 bini aşkın koronavirüs hastası dahil yaklaşık 70 milyon elektronik sağlık kaydı incelendi. Covid-19 bağlantısının tespiti amacıyla araştırmacılar, ellerindeki verileri grip, solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları ve kırık tedavisi gören diğer hastalarla karşılaştırdı. Sonuçlar, koronavirüsü atlatan hastaların diğerlerine göre akıl sağlığıyla ilgili sorunlar yaşama ihtimalinin neredeyse iki kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Sonuçlara dair konuşan University College London’dan psikiyatrist Michael Bloomfield, “Bu büyük ihtimalle bu pandeminin ve hastalığın fiziksel etkilerinin yarattığı psikolojik stres faktörlerinin birleşiminden kaynaklanıyor” diye konuştu.

Araştırmada ayrıca, daha alt gelir gruplarından hastalarda akıl sağlığı sorunlarının daha yaygın olduğu belirtilirken, bu kişilerin sağlıksız çalışma koşulları ve daha kalabalık yaşam alanları nedeniyle Covid-19’a daha açık olmasının olağan olduğu kaydedildi.

Kaynak: Independent Türkçe