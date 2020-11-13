Yeni araştırma ortaya koydu: Atlar kırbaçlanınca insanlar kadar acı çekiyor

13 Kasım 2020 Cuma, 13:46

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği'nin (RSCPA) Avustralya'daki şubesinin fonladığı araştırma, Animals isimli bilimsel dergide 11 Kasım'da yayımlandı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, çalışma kapsamında 10 insandan ve safkan ya da safkan tipi 20 attan alınan deri örnekleri yapı ve sinir sistemleri bakımından kıyaslanarak incelendi.

Çalışmada hem insanların hem de atların derilerinde "acıyı algılayan temel anatomik yapıların benzer olduğu" ortaya çıktı.

Atların derilerinin üstündeki katman (dermis) insanlarınkine kıyasla daha kalın ve dayanıklı.

Öte yandan, veteriner patolojist Dr. Lydia Tong önderiliğinde yapılan çalışmada bu katmanın bazı darbe travmalarına dayanıklı olmasına rağmen "dışarıdan deriye gelen darbelerdeki acıya karşı koruyucu olmadığı" belirtildi.

Çalışmada derilerinin üstündeki katman "sinir hücresi bakımından insanlarınkiyle büyük farklılık göstermediği" için atların da kırbaçlanınca insanlar kadar acı çekebileceği ifade edildi.