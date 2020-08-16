Yeni Malatyaspor’da Hamza Hamzaoğlu dönemi

16 Ağustos 2020 Pazar, 22:22

Yeni Malatyaspor, teknik direktörünü belirledi.

Kulüpten yapılan açıklamada geçen yıl Gençlerbirliği'ni çalıştıran Hamza Hamzaoğlu ile anlaşıldı.

Hamza Hamzaoğlu, geçen sezonu Gençlerbirliği ile noktalamıştı. Başkent ekibi Süper Ligi 36 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

Öte yandan yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Bolu Abant’ta ikinci etap kamp çalışmalarının startını verecek.

Malatya’da 1 haftalık hazırlık sürecinin ardından ikinci etap için bugün Bolu’da toplanan Yeni Malatyaspor, yarın ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

Yeni Malatyaspor’un transferde kadrosuna kattığı futbolcuların da Bolu kampında takıma dahil olması bekleniyor. 23 kişilik kadroyla ilk etap kampını yapan Malatya ekibinde bu sayının Bolu’da düşürüleceği ifade edildi. Süper Lig temsilcisi, şu ana kadar Cueva, Topalli, Murat Akça ve Lukoki’yi kadrosuna kattı.

Yeni Malatyaspor’un Bolu’da 10 günlük hazırlık sürecinden sonra üçüncü etap için buradan ayrılacak.



