Yeni Malatyaspor'dan Mete Sevinç açıklaması

31 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:40

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu:







