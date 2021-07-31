Yeni Malatyaspor'dan Mete Sevinç açıklaması

Yeni Malatyaspor, son olarak 3. Lig ekibi Turgutluspor'da forma giyen Mete Sevinç'i renklerine bağladı.

AA
31 Temmuz 2021 Cumartesi, 13:40
Yeni Malatyaspor'dan Mete Sevinç açıklaması
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Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i kadrosuna kattı.

Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu:




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