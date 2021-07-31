Yeni Malatyaspor'dan Mete Sevinç açıklaması
Yeni Malatyaspor, son olarak 3. Lig ekibi Turgutluspor'da forma giyen Mete Sevinç'i renklerine bağladı.
Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i kadrosuna kattı.
Sarı-siyahlı takımın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Kulüp, transferi şu paylaşımla duyurdu:
Transfer | Kulübümüz, son olarak Turgutluspor forması giyen 23 yaşındaki stoper Mete Sevinç ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır.— Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) July 31, 2021
Hoş geldin Mete! pic.twitter.com/ytP3bE7Dyx
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