Yeni nesil top, daha hızlı uçuyor!

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 15:45

Futbola değişik bir çehre kazandıracak nitelikteki Nike Flight Futbol Topu, yeni tasarımı ile tutarsız aerodinamik konularını ele alıyor! Uzmanlar,bu futbol topunun tasarımıyla oyunun kurallarının da değişebileceği görüşünde.

Uzmanlar, her futbol topunun sahip olduğu, uçuş esnasında çeşitli aerodinamik parametreler nedeniyle öngörülemeyen bazı hareketler olduğunu belirttiler. Örneğin, bir top tamamen pürüzsüzse, hava tarafından tutulur, önemli bir uyanma yaratır ve hareket ettiği yönlerde sık sık değişiklikler görülebilir. Bu değişimler, yanlış yerleştirilmiş uzun toplara veya potansiyel olarak hedeften uzaklaşan şutlara neden olabilir. Nike Flight Futbol Topu ise tüm bu öngörülemeyen değişikliklere meydan okuyan bir tasarıma sahip!

YÜZDE 30 DAHA FAZLA UÇUŞ!

Nike’ın yeni AerowSculpt teknolojisi kullanılarak üretilen Flight Futbol Topu , Nike’ın önceki serilerinden yüzde 30 daha gerçekçi bir uçuş sağlamakta. Üretim sürecinde futbol toplarında uçuş tutarlılığının iyileştirilebilmesi için 8 yıllık bir araştırma ile ortaya koyulan iç görüler üç aşamada ele alınmış.

Nike’ın Global Laboratuar Ekipman GM'si Kieran Ronan “Flight Futbol Topu’nun üretim aşamasında, laboratuarda yapılan her şey bilime dayanıyor. Burada, çoğu sporcu tarafından algılanamayan küçük performans farklılıklarını tespit edebiliyoruz, ancak bu küçük farklar 68 kez tekrarlandığında, sonuç performansta gözle görülür bir sıçrama sağlıyor” diyor. Yeni top, geleneksel 12 panelli bir top ile karşılaştırıldığında, yüzde 40 daha az sert dikişli, dört panelli bir yapı taşıyor. Bu yapı, üstün dokunuş ve performans için topun üzerinde belirgin ve etkili bir vuruş noktası sağlamaktadır. 2014 yılında sunulan ACC (Nike All Condition Control) 3D mürekkebinin kullanılmasıyla birlikte ıslak veya kuru koşullarda optimum kavrama sağlamaya da yardımcı olmaktadır.