Yeni oy verme yasası sonrasında All-Star'ın yeri değişti

03 Nisan 2021 Cumartesi, 10:43

Amerikan Beyzbol Ligi MLB yaptığı açıklamada, Georgia eyaletindeki oy verme yasasında yapılan değişikliklere tepki gösterirken All-Star’ı düzenleyecek şehirde değişikliğe gidildiğini açıkladı. The New York Times’da yer alan haberde, yapılan yasa değişikliği ile siyahilerin ve azınlık gruplarının oy verme hakkının kısıtlandığı ve seçimlere daha fazla yasal denetim getirileceği belirtilirken yasa, seçmen bastırma taktiği olarak nitelendirildi.

“SANDIKTA KISITLAMALARA KARŞI ÇIKIYORUZ”

MLB Başkanı Rob Manfred konuya ilişkin şunları söyledi, “Yeni bir ev sahibi bulacağız ve bunu kısa süre içinde açıklayacağız. Geçtiğimiz hafta kulüpler, eski ve mevcut oyuncular ve Oyuncular Birliği ile görüşlerini dinlemek için toplantılar yaptık. Değerlerimizi göstermenin en iyi yolunun bu yılki All-Star maçı ve MLB Draft’ının yerini değiştirmek olduğuna karar verdik. Tüm Amerikalıların oy kullanma haklarını destekliyor ve sandıktaki kısıtlamalara karşı çıkıyoruz.”

“HAYAL KIRIKLIĞI İÇİNDEYİZ”

Atlanta’yı MLB’de temsil eden Atlanta Braves’in konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı, “Bu ne bizim kararımız ne de tavsiyemizdi. Taraftarların All-Star’ı izleyemeyecek olmasından dolayı üzgünüz. Takım olarak oy verme eşitliğinin önemini vurgulamaya devam edeceğiz. Şehrimizi bunun için bir platforma olarak kullanmayı umuyorduk. Maalesef Georgia’daki işletmeler, çalışanlar ve taraftarlar bu kararın kurbanı.”