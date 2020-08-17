Yeni partilerin seçmenleri hangi ittifakı istiyor?

17 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:53

İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından 4-5 Ağustos 2020 tarihlerinde Türkiye çapında 12 ilde 1506 kişi ile yapılan ankette, yeni siyasi partilerin ve hareketlerin ortaya çıktığı bu dönemde seçmenler partilerinin bulunduğu ittifaklardan memnun olup olmadığı ve bir ittifaka dahil olmayan partilerin seçmenlerinin ittifaklar konusunda ne düşündüğü sorularının yanıtı arandı.

İKİ İTTİFAKIN SEÇMENİ DE MEVCUT İTTİFAKLARDAN MEMNUN

Anketin ilk bölümünde “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna AKP veya MHP yanıtını veren katılımcılara partilerinin Cumhur İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olup olmadıkları soruldu.

Sonuçlara göre AKP ve MHP seçmenlerinin %99,4 gibi çok büyük bir çoğunluğu, partilerinin Cumhur İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olduğunu belirtti.

Benzer bir şekilde “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna CHP veya İYİ Parti yanıtını veren katılımcılara da partilerinin Millet İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olup olmadıkları soruldu.

Sonuçlara göre CHP ve İYİ Parti seçmenlerinin %97,8 gibi büyük bir çoğunluğu, partilerinin Millet İttifakı içerisinde bulunmasından memnun olduğunu ifade etti.

İTTİFAKLAR DIŞINDA KALANLAR 'MİLLET İTTİFAKI' DEDİ

Ankette, “Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna ittifakların dışında kalan partileri seçen katılımcılara, partilerinin hangi ittifak içerisinde yer almasını istedikleri de soruldu.

Genel sonuçlara göre bu kategorideki katılımcıların %66’sı partilerinin Millet İttifakı içerisinde yer almasını istediklerini belirtirken, bu oran Cumhur İttifakı için %1,7 oldu.

Katılımcıların %32,2’si ise partilerinin herhangi bir ittifak içerisinde yer almasını istemediğini belirtti.