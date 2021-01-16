Yeni sosyal medya fenomeni: Bitcoin astroloğu Maren Altman

16 Ocak 2021 Cumartesi, 15:45

TikTok’ta 'dünyanın en ciddi astroloğu' olarak anılan Maren Altman yeni ilgi alanı olan Bitcoin tahminleri sayesinde bir milyon takipçiye ulaştı.

'AL-SAT TAVSİYESİ VERMEM'

2020’de fiyatlar yükseldikçe kripto para birimleri konusunda da içerikler yayımlamaya başlayan 22 yaşındaki Altman, "Fiyat yörüngelerini tahmin edebilirim, ancak bir finansal danışman olduğumu iddia etmiyorum ve bu nedenle asla al veya sat tavsiyesi vermem" dedi.

Altman, Bitcoin'le ilgili son tahmininde ise "Ocak ayının sonunda ve özellikle şubat ve mart başında bazı olumlu göstergeler gördüğünü" söyledi:

"Mart ortasına gelindiğinde, büyük bir düzeltme görüyorum. Nisan ortasında daha az iyimserim. Mayıs ayında ise Bitcoin değerleri yükselişte..."

Maren Altman'a göre, Merkür Bitcoin’in fiyat verilerini temsil ediyor, Satürn ise 'kısıtlayıcı bir gösterge'.

(NTV)