Yeni teknoloji: Kulaklığa gerek kalmadan müziği doğrudan beyne gönderecek

İsrail'de geliştirilen yeni teknoloji, herhangi bir kulaklık, hoparlör ya da bağlantı olmadan müziğin insanın beyni içinde çalıp sesleri dinlemesini sağlayacak.

Noveto Systems şirketi, bugün tanıttığı SoundBeamer 1.0 adı verilen yeni masaüstü cihazla müşterilerine hiç kimseyi rahatsız etmeden müzik dinleme, TV izleme ve bilgisayar oyunu oynama sözü veriyor.

Imagine moving around in your own personal sound bubble. You listen to your favorite tunes, play loud computer games — all without disturbing those around you. “Sound beaming” is a new futuristic audio technology from Noveto Systems, an Israeli company. https://t.co/p31OuM4SKN