Yeni Yaşam gazetesi tacizle suçlanan yazarının yazılarına son verdi
Yeni Yaşam Gazetesi'nden yapılan açıklamada, yazar Şaban İba’nın bir tacizde adının geçtiğini ifade edilerek, "Bu temelde Yeni Yaşam Gazetesi olarak yazar Şaban İba’nın yazılarını durduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz" denildi.
Yeni Yaşam gazetesi tacizle suçlanan yazarı Şaban İba’nın yazılarına son verdi.
Gazeteden yapılan açıklamada bir Twitter hesabından "Uykuların Kaçsın" etiketiyle yapılan paylaşımda yazarın da adının geçtiği belirtilerek Şaban İba’nın yazılarının durdurulduğu kaydedildi.
Gazeten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Sosyal medyada günlerdir kadınların yaşadığı taciz, şiddet ve tecavüz paylaşımlarına tanıklık ediyoruz. Yine tacizle anılan kimi erkeklerin samimiyetsiz özürlerini görüyor fakat şaşırmıyoruz. Kadınların birbirinden güç ve cesaret alarak başlattıkları "Uykuların Kaçsın" eylemi sonucu bir twitter hesabından yapılan paylaşımda gazetemiz yazarlarından Şaban İba’nın da bir tacizde adının geçtiğini öğrenmiş bulunuyoruz.
Özgür Basın geleneğinin parçası olan gazetemiz yayına başladığı ilk günden bu yana kadın özgürlüğünü esas alan ve bu temelde kadına yönelik yaşamın her alanındaki şiddet, taciz, tecavüz, katliamlara karşı duran tavrını koruyan yayın çizgisini dün olduğu gibi bugünde sürdürmektedir. Bu temelde Yeni Yaşam Gazetesi olarak yazar Şaban İba’nın yazılarını durduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz."
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem
Video Haberler
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
- CHP'li vekilden rapçileri kıskandıracak performans
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem