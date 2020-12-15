Yeni Yaşam gazetesi tacizle suçlanan yazarının yazılarına son verdi

15 Aralık 2020 Salı, 12:27

Yeni Yaşam gazetesi tacizle suçlanan yazarı Şaban İba’nın yazılarına son verdi.

Gazeteden yapılan açıklamada bir Twitter hesabından "Uykuların Kaçsın" etiketiyle yapılan paylaşımda yazarın da adının geçtiği belirtilerek Şaban İba’nın yazılarının durdurulduğu kaydedildi.

Gazeten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada günlerdir kadınların yaşadığı taciz, şiddet ve tecavüz paylaşımlarına tanıklık ediyoruz. Yine tacizle anılan kimi erkeklerin samimiyetsiz özürlerini görüyor fakat şaşırmıyoruz. Kadınların birbirinden güç ve cesaret alarak başlattıkları "Uykuların Kaçsın" eylemi sonucu bir twitter hesabından yapılan paylaşımda gazetemiz yazarlarından Şaban İba’nın da bir tacizde adının geçtiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Özgür Basın geleneğinin parçası olan gazetemiz yayına başladığı ilk günden bu yana kadın özgürlüğünü esas alan ve bu temelde kadına yönelik yaşamın her alanındaki şiddet, taciz, tecavüz, katliamlara karşı duran tavrını koruyan yayın çizgisini dün olduğu gibi bugünde sürdürmektedir. Bu temelde Yeni Yaşam Gazetesi olarak yazar Şaban İba’nın yazılarını durduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz."