Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump yorumu: "Aynısını Erdoğan'a yapacaklar"
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın ardından iktidarı destekleyen Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan da sosyal medya platformlarının Trump'a yönelik engellemeleri AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan içinde yapılacağını öne sürdü.
Facebook ve Twitter, ABD'deki Kongre işgali sonrası Donald Trump'ın hesaplarını gerginliği tırmandırdığı gerekçesiyle kilitledi.
Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, Twitter ve Facebook'un Trump'ın paylaşımlarını kısıtlamasına yaptığı yorum tartışma yarattı. Hilal Kaplan, "Ülkemizde seçimi kaybettiğinde gitmemek için direnecek birileri mi var? Ne diyorsunuz? Söylediğinizi kulağınız duyuyor mu?" şeklinde konuştu.
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan da Twitter’ın Donald Trump’a yönelik engellemesini kaleme aldığı yazıda “Aynı şeyi Türkiye’de yapacaklar! Erdoğan’a karşı yapacaklar!” dedi.
“Twitter’ın koskoca Amerikan Başkanı’nın sosyal medya hesaplarını nasıl engellediğini, askıya aldığını gördünüz” diyen Kaplan, şu görüşlerini paylaştı:
Bu nasıl bir güçtür böyle!
Amerikan başkanlık seçimlerinde ne kadar yalan haber üretti Yahudi gücünün kontrolündeki sözümona saygın Amerikan televizyonları, gazeteleri filan, değil mi!
Resmen bir şeytan icat ettiler Trump’tan! Algı imparatorluğu üzerinden bir canavar icat ettiler! Kitlelere servis ettiler! Kitlelerin beyinlerini yıkadılar!
Aynı şeyi Türkiye’de yapacaklar! Erdoğan’a karşı yapacaklar! Dünyanın başka yerlerinde de başvuracaklar bu tür şeytanî aşağılık yollara!
Kaplan, “Sosyal medyada da, bütün diğer medya mecralarında da küresel Yahudi gücüne bağımlılıktan çıkmak, özgürleşmek zorundayız! Yoksa sürü gibi gütmeye devam edecekler dünyayı da, bizi de!” dedi.
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
- Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak?
Video Haberler
- CHP'li Özel AKP'nin trol ağının işleyişine dikkat çekti
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
- Silahlı kavganın görüntüsü ortaya çıktı: 1 ölü
- İstanbullular kara hazırlıksız yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- KONDA'dan seçim anketi: MHP'ye şok!
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- AKP'li isimlerden skandal aşı sohbeti
- Reklam gelirleri kesilen Sabah'ta yeni gelişme!
- Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak?