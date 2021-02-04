Yer Denizli: 70 yaşındaki nine ve çetesi yakalandı
Denizli’de şantiye alanından 25 bin TL’lik inşaat malzemesi çalan şahıslar, JASAT timleri tarafından yakalandı. Çetenin başındaki 70 yaşındaki kadının suç makinesi olduğu ortaya çıktı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde sabah saatlerinde inşaat şantiyesine gelen işçiler, birçok malzemenin yerinde olmadığını fark etti. Durumun jandarmaya bildirilmesinin ardından 25 bin TL değerinde inşaat malzemesinin çalındığı ortaya çıktı.
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şantiye çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceledi. JASAT, kameralardan beyaz transit bir aracı ve 25 bin TL’lik vurgunu yapan şahısların kimliklerini tespit etti.
Şantiye alanından inşaat malzemelerini çalan Ferhat D. (35), Gültaze A. (43) ve annesi 70 yaşındaki Sultan A. takibe alındı. JASAT'ın Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri işbirliğinde düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
70 YAŞINDAKİ NİNENİN 16 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 70 yaşındaki Sultan A.’nın hırsızlık, uyuşturucu ve kasten yaralama gibi suçlardan 16 kaydı olduğu ortaya çıktı.
Hırsızlık olayına karışan kızı Gültaze A.’nın hırsızlık ve yalan ihbar gibi suçlardan 9, Ferhat D.’nin ise hırsızlık, uyuşturucu, resmi belgede sahtecilik, iftira gibi suçlardan 14 farklı suç kaydı olduğu öğrenildi.
Suç makinesi Sultan A.’nın 2 oğlunun da hafta sonu hırsızlık yaparken yakalandığı ortaya çıktı.
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