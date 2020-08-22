Yer Eskişehir: Marullardan oluşan Türk bayrağı tam 45 günde tamamlandı

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:37

Eskişehirli üretici Telat Tarhan, tarlasındaki çalışmayı 45 günde tamamladı. Tarhan, çalışmasında lale ve gül gibi bitkilerin aksine marul kullandı.

"ÜRÜNLERLE BAYRAK SEVGİMİZİ CANLANDIRMAK İSTEDİK"

Tarhan, "Ürünleri sürekli fide olarak yetiştiriyoruz. Kırmızı marullar dikim esnasındayken bayrağımızı canlandırmayı düşündük. Önce ay yıldızı çizip, üzerine yeşil marulları ektik. Daha sonra da etrafına kırmızı marulları doldurarak bayrağımızı canlandırmaya çalıştık. Hava şartları, marulların yetişirken yaşadığı böcek ve sinek gibi etkenlerden dolayı tam istediğimiz gibi kapatmadı. Yine de güzel bir şekil ortaya çıkartmaya çalıştık. Yaklaşık 45 gün sürdü. 3 Temmuz’da dikmiştik. Aslında daha erken dikip 15 Temmuz’a hazırlamayı düşünüyorduk ama geç kaldık. Uzun zamandır düşündüğüm bir hayalimdi. ‘Acaba ürünlerimizle bayrağımızı canlandırabilir miyiz?’ şeklinde bir düşünce hep aklımızda vardı. Elimizden geldiği kadar uğraşarak canlandırmaya çalıştık. Bizi en çok zorlayan temizliği oldu. İçindeki otları sürekli temizleyip, bayrağımızı temiz tutmak için mücadele verdik. İlk başlarda şöyle bir düşüncemiz vardı; ‘Göklerde dalgalanması gereken bayrağımızın, toprağın üzerinde marullar ile olması, yanlış tepkilere yol açar mı?’ Öyle bir tepkiyle karşılaşmadık. Biz sadece elimizdeki ürünlerle bayrak sevgimizi canlandırmak istedik" diye konuştu.







