Yerel basından Trabzonspor'a ağır eleştiriler
Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor’un 3 puana hasret kalmasına değindi.
Trabzon’da yerel gazeteler Trabzonspor’un 1 puanla döndüğü Aytemiz Alanspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirdi, takımın başına geçecek olan Abdullah Avcı'ya da kolaylıklar diledi.
Süper Lig'in 8’inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu Aytemiz Alanspor'la 1-1'lik skorla berabere kaldı. Kente yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, futbolcuların oyununu eleştirerek, Trabzonspor’un 3 puana hasret kalmasına değindi.
Karadeniz Gazetesi, "Abdullah hoca bu takımla işin çok zor, Allah yardımcın olsun; Bu ayıp sizin", Taka Gazetesi, "Alanya'da çok farklı fırtına vardı; Umut ışığı", Günebakış Gazetesi "3 maçtır puan yüzü görmeyen bordo mavililer, Alanya'dan 1 puanla döndü; Gülmeyi unuttuk", Kuzey Ekspres Gazetesi "Mücadele varsa puan da var", Sonnokta Gazetesi de, “Her hafta kahır yaşatan 8 maçta sadece 6 puan toplayabilen Trabzonspor bizi bu moda soktu; Uykular haram oldu, çok sevdik yalan oldu" başlıklarını kullandı.
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