Yerel basından Trabzonspor'a sert eleştiriler
Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.
Trabzon'da yerel gazeteler, Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavili takımı eleştiri yağmuruna tuttu.
Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, dün akşam sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Medical Park Stadyumu'ndaki zorlu müsabakadan konuk ekip 2-0 galip ayrıldı. Kentte yayımlanan yerel gazeteler bordo-mavili ekibe sert eleştiriler yöneltti.
Karadeniz Gazetesi, "Sizin yeriniz burası çöp, Sosyal medya ayağa kalktı yönetim istifa, Trabzonspor forması giyen 2-0'da pes etmez, Djaniny saç baş yoldurdu, Bu kadar hovardalık olmaz"; Günebakış Gazetesi, "Trabzon'dan bu kadar, Böyle başa böyle traş, Avcı da isyan etti",
Kuzey Ekspres Gazetesi, "Kara gece, Üzüntü üstüne üzüntü, Seri sonu"; Taka Gazetesi, "Foyamız ortaya çıktı, Savunma adeta uyudu, Bu kadar da olmaz, Sen nasıl golcüsün Afobe" başlıklarını kullandı.
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