Yerli otoda yerlilik oranı yüzde 68'e çıkacak

18 Ağustos 2020 Salı, 17:02

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, otomobilden fazlasını yapmak için yola çıktıklarını anlatarak, pandemi döneminde etkilenmediklerini ve bu süreçte adım adım ilerlediklerini belirtti.

Yerli otomobilin 15 yıllık bir süreç olduğunu ve öncelikle projenin dış dünyadaki örneklerini incelediklerinin altını çizen Karakaş, hedef kitlemizin beklentilerini tasarıma yansıttık ve yerlilik, millilik için aracın üretileceği tesisin tedarikçilerini Ekim’de seçeceklerini söyledi.

BloombergHT'ye konuşan TOGG CEO’su, SUV’dan sonra başka modellerinde pazara sunulacağını, 18 aylık sürede inşaatımızın tamamlanmasını sağlayacaklarını ve kapasitenin esnek bir şekilde istediğimiz seviyeye getirebileceklerini de ekledi.

Karakaş ayrıca yerli otomobildeki yerlilik payı için hissedarlara yüzde 51 yerlilik oranı sözü verdiklerini ve yerlilikte yüzde 68’lere ulaşabileceklerini de belirtti.