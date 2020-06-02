Yerli otomobil fabrikası için ÇED raporu alındı
TOGG Türkiye’nin Otomobili yatırımı Bursa’nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli ÇED raporunu olumlu olarak aldı.
TOGG tarafından Bursa’nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye’nin Otomobili’nin fabrika projesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.
T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Bakanlığımızca "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" Kararı verilmiştir” ifadesine yer verildi.
Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Fabrikada doğrudan 4 bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. İlk aşamada yüzde yüz elektrikli C Segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.
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