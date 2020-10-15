Yerli üretim ve teknolojiye destek için ‘Sanayileşme İcra Komitesi’ kuruldu

15 Ekim 2020 Perşembe, 05:30

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile “Sanayileşme İcra Komitesi (SAİK)” adıyla yeni bir yapı kuruldu.

Amacı “Kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, yerli üretimin ve teknolojik kabiliyetlerin kamu alımları dahil farklı yollarla geliştirilmesini sağlamak, üreticilerin yatırım, üretim ve finansman süreçlerini kolaylaştırmak ve rekabetçiliklerini artırmak” olarak ifade edilen SAİK’e, Cumhurbaşkanı başkanlık edecek. Komitenin diğer üyeleri ise Cumhurbaşkanı yardımcısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı ile Strateji ve Bütçe Başkanı’ndan oluşacak. Cumhurbaşkanı gerekli görürse gündem ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri komite toplantılarına davet edilebilecek.

KÖİ’DE SÖZ SAHİBİ

Komite, kamu özel işbirliği (KÖİ) sözleşmelerinde de söz sahibi olurken, görev ve yetkileri arasındaki bir madde özellikle dikkati çekti: Komite “ülke için kritik öneme sahip şirketlerin ortaklık yapılarında, yurtiçi üretimin sürekliliğini ve ulusal güvenliği riske atabilecek değişikliklere ilişkin yapılacak işlemler konusunda” da karar alacak. Yine komite, “imalat sanayii firmalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi, gerektiğinde şirket birleşmelerinin özendirilmesi, verimliliği artıracak politikaların tasarlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması için kamu uygulamalarını yönlendirici” kararlar alabilecek. Harcamalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödeneklerle karşılanacak.