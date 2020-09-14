Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerine set olan yalının satışından vazgeçildi
Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden "Aile Şerefi", "Şark Bülbülü", "Zavallılar" gibi pek çok filme ev sahipliği yapan fabrikatör ve yazar Rauf Alanyalı’ya ait Kumburgaz'daki yalının satışından vazgeçildi. Yalı için 19 milyon lira isteniyordu.
"Şark Bülbülü", "Aile Şerefi" gibi unutulmaz Yeşilçam filmlerine ev sahipliği yapan Kumburgaz'da denize sıfır 6 bin 265 metrekarelik arsa içinde bulunan yalı, 19 milyon lira bedelle açık artırmaya çıkarılmıştı.
Yalının satışı açık artırma ile bugün gerçekleşecekti. Ancak tüm hissedarların talebiyle yalının satışından vazgeçildi.
Büyükçekmece Mezat Salonu'nda gerçekleşecek açık artırma için taraflardan Mehmet Ergen, Raciye Ercişli, Azade Hısım, Nercal Kaplancalı ve Süleyman Tufan Alanyalı geldi.
Satıştan vazgeçilmesinin ardından konuşan hissedarlardan Azade Hısım, "Orası muhteşem bir yer eninde sonunda satılacak ama biraz daha bize kaldığı için mutluyum. Orada da çok vakit geçirdik. Orası hep eski günlerdeki gibi içimizde" dedi.
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