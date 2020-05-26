YHT seferleri perşembe günü başlıyor

26 Mayıs 2020 Salı, 16:18

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; koronavirüs tedbirleri nedeniyle ara verilen YHT seferleri, perşembe günü saat 07.00'de Ankara-İstanbul seferi ile başlatılacak.

'YARI KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK'

Toplu taşıma altyapısında alınan tedbirlerin virüsün yayılmasını önemli ölçüde azalttığını söyleyen Karaismailoğlu, tedbirli olarak tüm ulaşım modlarını yeniden hizmete açmaya başlayacaklarını açıkladı.

Karaismailoğlu, "İlk trenimizi perşembe sabahı saat 07.00’de Ankara’dan İstanbul’a uğurluyoruz. Seferleri sosyal mesafe kurallarına ve izolasyona dikkat ederek başlatıyoruz. Perşembe günü itibariyle YHT hatlarında günde 16 sefer yapmaya başlıyoruz. Trenimiz yarı kapasite ile çalışacak. Sadece Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden HES (Hayat Eve Sığar) kodu almış ve seyahat belgesi olan vatandaşlarımız bu seferde seyahat edebilecek" diye konuştu.

'SOSYAL MESAFE KURALLARINA UYULACAK'

Karaismailoğlu, 28 Mart öncesinde yüksek hızlı trenlerde günde yaklaşık 25 bin yolcuya hizmet verildiğini, kış sezonunda talep değişimine bağlı olarak günlük 44, yaz sezonunda günlük 48 sefer yapıldığını açıkladı. Bu seferlerin 16'sının Ankara-İstanbul, 20'sinin Ankara-Konya, 6'sının Ankara-Eskişehir ve 6'sının da Konya-İstanbul arasında yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Perşembe günü itibariyle ise Ankara-İstanbul, Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul hatlarında sabah ve akşam karşılıklı birer sefer olmak üzere toplam 16 sefer yapılacak" ifadesini kullandı.

'MASKE TAKILMASI ZORUNLU'

Güvenlik tedbirleri nedeniyle her yolcunun biletine ait koltukta oturmasının sağlanacağını ve yer değişimlerine izin verilmeyeceğini de anlatan Karaismailoğlu, istasyonlarda ve bilet kontrol noktalarında hastalık belirtisi gösteren yolcuların da kesinlikle trene alınmayacağını kaydetti. Karaismailoğlu ayrıca gar, istasyon ve trenlerde maske takılmasının zorunlu olacağını belirtti.