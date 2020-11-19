Yılbaşı piyangosunda büyük ikramiye belli oldu
Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletleri satışa çıktı. Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet 100, yarım bilet 50 ve çeyrek bilet 25 TL'den satılacak. Geçen yıl yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlenmiş tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet ise 20 TL'den satılmıştı.
Yılbaşı çekilişinde geri sayım başladı. Yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 100 milyon lira olarak, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.
Yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL olacak. 18 Kasımdan itibaren oyunseverler, Milli Piyango biletlerini ister gezici bayiden, ister bayiden alabilecekler.
TOPLAM İKRAMİYE TUTARI 563 MİLYON 400 BİN TL
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com’da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı belirtildi.
MİLLİ PİYANGO OYNAMANIN KURALLARI NELER?
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılıyor; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Oynanan ve kazanılan bilet yarım bilet ise ikramiyenin yarısı; çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılıyor.
Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösteriyor ve Milli Piyangoda iki tane özel kategori bulunuyor. Amorti, son kazanan kategori. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.
Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre bir farklılık gösteren ikramiye.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Video Haberler
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Güvenç Dağüstün'den Metiner'e Çakıcı tepkisi
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
- Doktordan hayati uyarı: Bu işin şakası yok!
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı