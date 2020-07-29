'Yıldırım-4 Munzur-Kutu' operasyonu başlatıldı!
İçişleri Bakanlığınca, Tunceli’de “Yıldırım-4 Munzur-Kutu” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden bin 6 personel görev alıyor. Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi, 24 mağara, sığınak ve depo imha edilirken, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca “YILDIRIM-4 MUNZUR-KUTU” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.006 personel görev alıyor.
YILDIRIM-1 Operasyonu; 13 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak ili kırsalında, YILDIRIM-2 Operasyonu; 19 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari ili kırsalında, YILDIRIM-3 Operasyonu; 26 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Ağrı Dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars illeri kırsalında, YILDIRIM-4 Operasyonu; 28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında başlayan operasyonlara devam ediliyor.
İçişleri Bakanlığını koordinesinde, Temmuz ayında başlanılan YILDIRIM operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 8 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda, 24 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Video Haberler
- Trafiğe böyle çıktılar! Ceza yağdı
- Taksim'de taksicilerin skandal görüntüleri kamerada
- İstanbul'da kan donduran cinayet anı kamerada
- Dövülen kadının yakınları, sağlık ekiplerine saldırdı
- Sokak ortasında babasını sopayla dövdü!
- Terlikli İZBAN kekosu diye küçümsenmişti, yazar oldu
- Cesur'u vahşice öldürdüler
- Saygı - Bir Ercüment Çözer dizisinden ilk tanıtım
- Aracın bagajından çıkanlar şoke etti
- Gece kulübü çıkışında silahlar konuştu!